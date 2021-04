Domen Kumer in Alfi Nipič oskrbovancem doma polepšala dan s kremšnitami

Ker je vlada konec marca sprejela ukrepe za zaprtje države od 1. do 12. aprila, je moral zidanje svojega novega doma prekiniti tudi Domen Kumer . Ker trenutno z mojstri ne more nadaljevati z delom, pri katerem mu pomagajo tudi gostujoči delavci – znani Slovenci in Slovenke – je tokrat svojega gosta Alfija Nipiča presenetil na malo drugačen način. Namesto na gradbišče ga je odpeljal v kuhinjo, kjer sta pomagala pripraviti 450 kremnih rezin – kremšnit.

A sledilo je še eno presenečenje. Na vrtu pred domom sta jim tudi zapela, med drugimi pesem Pubec si ču,ki sta jo pred leti posnela v duetu. S plemenito gesto sta jih zelo osrečila, z odzivom pa so stanovalci pokazali, da so jima za to zelo hvaležni: "Oskrbovanci doma so bili zelo zadovoljni, zraven so prepevali, kar na koncu tudi šteje. To naju je zelo razveselilo, zelo dobro smo se imeli. Lepo je videti, ko lahko osrečiš nekoga in mu polepšaš dan ter vidiš zadovoljne obraze, čeprav jim njihove iskrene nasmehe zakrivajo maske," še pove Domen, ki še doda, da so sledili ukrepom NIJZ, tako da je bilo poskrbljeno za zdravje ljudi.

Dokazala sta, da za srečo ni potrebno veliko in da sta človečnost in srčnost tisto, kar šteje.