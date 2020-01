Domen Kumer pojasnil, zakaj je po 15 letih opustil kajenje

"Odločitev, da opustim kajenje, sem sprejel dokaj spontano. Kajenje mi je postajalo v vseh pogledih vse bolj moteče in zato sem se odločil, da zaključim obdobje zastrupljanja samega sebe. Zdi se mi, da je okoli nas že tako ali tako dovolj dejavnikov, ki ogrožajo naša življenja, zato se mi ne zdi potrebno tega stopnjevati še s kajenjem. Na stroške nisem pretirano mislil (čeprav so pri 'rednem kadilcu' visoki), na zdravje pa sem v veliko večji meri. Res pa je, da sem to razvado s cigareti v času kajenja poskušal nadomestiti z drugimi zdravju prijetnejšimi zadevami," je za 24ur.com povedal Domen in pojasnil, da ne gre za nobeno stavo in da si je sam sebi zadal cilj, ki se ga bo držal.

"5475 dni – približno 164.000 cigaret ... in zdaj sem temu rekel STOP! Da, zapravil sem približno 25.000 evrov samo za kajenje. Koliko pa sem za zdravje? Na to vprašanje žal ne morem odgovoriti. Upam pa, da ni prepozno! Srečen sem, da sem 19. 1. 2020 pokadil svojo zadnjo cigareto!" je svojo odločitev sporočil tudi na Facebooku.

"Sicer je minilo izjemno malo časa od te odločitve, ampak krize, ko pogrešam cigareto, so. Lagal bi, če bi rekel, da je po 15 letih kajenja enostavno prekiniti in ne misliti več na cigarete in "ugodje", ki ga sprošča ta razvada. Vsako uro nekajkrat pomislim na cigareto in vsako uro se prav tolikokrat prepričam, da sem močnejši od tega, in to mi daje moč za naprej. Res pa je, da je prekiniti dolgoletno razvado ena od težjih stvari v naših življenjih – pa naj gre za kajenje, pitje alkohola ali kar koli podobnega, zato se mnogo poskusov žal konča klavrno. Sam pa računam na svojo trmo, ki mi sicer včasih škoduje, tokrat pa upam, da mi bo prišla zelo prav."

Domen je pred dnevi predstavil videospot za simpatično pesem Levo desno, pri kateri je združil moči z Ansamblom Stil.