Domen Kumer premagal strah in osvojil Triglav

Reklo pravi, da nisi pravi Slovenec, če ne prilezeš na Triglav, in tega je uspelo osvojiti tudi pevcu Domnu Kumru.

"Ideja za Triglav je prišla od mojega trenerja Žige Ozmeca, in sicer čisto spontano med treningi pri njem v vadbenih prostorih v Mariboru," za 24ur.com pove Domen, ki se je na najvišji vrh Julijskih Alp in obenem Slovenije odpravil v družbi prijateljev. Da je bil vzpon kar velik zalogaj, je občutil na lastni koži.

"Hvala bogu, da mi je Jaka iz naše ekipe svetoval, naj si obujem dvojne nogavice, tako da nekih strašnih žuljev nisem dobil ... Je pa res, da se ne spomnim, kdaj so me noge nazadnje tako bolele (smeh)."

Domen nam še zaupa, da je z druščino začel pot s Pokljuke in da so do vrha potrebovali približno osem ur."Že v štartu sem imel strahospoštovanje do Triglava, predvsem zato, ker imam zadnjih dvajset let, od tragične nesreče v Kaprunu, kjer sem bil prisoten, izjemno velik strah pred prepadi in višino, tako da je bil to zame eden največjih psihofizičnih preizkusov v življenju. Ampak lahko rečem, da se je splačalo, saj je v naših gorah zares lepo, še posebej če je vreme tako lepo, kot smo ga imeli mi in če si v takšni dobri družbi, kot sem bil jaz, ki me je 100-odstotno podpirala pri vzponu in sestopu," se je javno zahvalil svojim sotrpinom.

Domen je na vrhu pri Aljaževem stolpu poprijel tudi za ukulelo in zapel uspešnico od Čukov Greva gor v hribe. Videoposnetek je objavil na Instagramu, kjer je zapisal: "Madona, s takim strahom pa še nikdar nisem pel! (smeh)." Ter v šali dodal: "Helikopterja pa na srečo tudi nismo potrebovali."