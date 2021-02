Domen Kumer se seli: Bilo je le vprašanje časa

Slovenski glasbenik Domen Kumer je sprejel pomembno odločitev. Odločil se je, da se po več letih življenja v Avstriji vrne v svoj rodni kraj Maribor. "Mislim, da nikoli nisem zares opustil misli, da se bom nekoč vrnil v Slovenijo," pojasni pomembno odločitev.

"Potreboval sem brco v zadnjo plat, da se podam z območja udobja in začnem znova rušiti zidove ter oblikovati svoj dom, ampak vso to zapiranje mej in ukrepi, povezani z epidemijo covida-19, so bili očitno dovolj velik povod, da smo sedaj tam, kjer smo–zidam nov dom," pove Domen Kumer, ki se je pred sedmimi leti preselil v sosednjo Avstrijo. Nikoli ni skrival, da komaj čaka, da se bo spet lahko vrnil v svoj rodni Maribor. "Veliko je stvari, ki sem jih pogrešal, čeprav mi je bilo na drugih področjih tudi marsikaj dano oz. olajšano. Avstrija je čudovita država in v nekaterih pogledih ima tudi veliko prednosti, ampak dom je tam, kjer je srce. Domovina je tista, po kateri hrepeniš, pa čeprav si samo nekaj kilometrov stran. V Avstriji sem bil vedno tujec, v Sloveniji sem domačin in že ta občutek pripadnosti, da si med svojimi ljudmi, je izjemno dober. Pogrešal sem recimo že samo to, da mi zjutraj v pekarni nekdo v slovenskem jeziku zaželi dobro jutro."

Slovenski pevec pa se je ob selitvi lotil še enega podviga, in sicer si bo s pomočjo mojstrov in povabljenih gostov sam zidal svoj dom. "Ko smo se s prijatelji pogovarjali o prigodah, ki so se zgodile, ko sem gradil sedanjo hišo v Avstriji, so vsi menili, da je izjemna škoda, da stvari nismo posneli, in tako je nastal popravni izpit. Tokrat bo vse posneto zidanje mojega novega doma bo natančno dokumentirano. In ker sem človek, ki zanimive in zabavne stvari rad deli z drugimi, sem se odločil, da v tem času, ko ljudem ne morem dati svojih nastopov, z njimi delim velik del svoje zasebnosti. Naj me vidijo in spoznajo takšnega, kakršen sem–tudi ko sem umazan in v trenirki,"je za 24ur.com povedal 37-letnik, ki je svoj projekt poimenovalDomči zida svoj domči.

"Z delom smo že pričeli in v tej fazi se vse zdi kot ena velika težava, ki pa je seveda tudi izziv, in zato bomo te težave korak za korakom odpravljali, da se čim prej približamo končnemu cilju in vselitvi. Vsak teden bom tako s svojimi sledilci in oboževalci na družbenih omrežjih delil kratke videovsebine o tem, kako nastaja moj dom, prigode, ki jih zagotovo ne bo malo, in tudi kakšen koristen nasvet ne bo manjkal za tiste, ki se prav tako srečujejo z obnovo ali gradnjo svojega doma. V prvi 'oddaji' obujam spomine na čas pred selitvijo, ko sem še živel v Mariboru, in zato bosta poleg moje družine gostji še moji nekdanji sosedi in prijateljici, JasminainLarisa. Je pa res, da ne bo manjkala niti Špela Grošelj, ki bo tudi prva znana Slovenka, ki se bo preizkusila v gradbenih delih. Komaj čakam, da to doživim (smeh)."