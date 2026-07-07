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Domača scena

Domen Prevc na tekmo formule 1 odšel kar s helikopterjem

Spielberg, 07. 07. 2026 14.51 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Domen Prevc

Smučarski skakalec Domen Prevc je svojo strast do formule 1 nadgradil na poseben način. Na dirko za Veliko nagrado Avstrije se je odpravil kar s helikopterjem, izkušnjo pa označil za nepozabno in vsekakor posebno.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Ni skrivnost, da je Domen Prevc velik oboževalec adrenalina in adrenalinskih športov. Zato prosti čas z veseljem nameni tudi gledanju formule 1. Dirkaški spektakel si je prejšnji mesec v živo ogledal kar dvakrat, k našim sosedom na Veliko nagrado Avstrije pa je odšel kar s helikopterjem. "Odleteti na dirko F1 s helikopterjem ... še vedno se zdi nekoliko neresnično. Eden tistih dni, ki te spomnijo, kako srečni smo, da lahko doživimo tako posebne trenutke – dobro energijo, hitre avtomobile in ustvarjamo spomine, ki ostanejo z nami," je galeriji fotografij, ki so nastale zadnji vikend v juniju, zdaj pripisal smučarski skakalec.

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V dirkaškem paddocku se je mudil tudi v začetku junija, ko si je v živo ogledal Veliko nagrado Monaka. Tedaj ga je na prizorišču ujela naša novinarka Eva Koderman Pavc, s katero je spregovoril o svoji ljubezni do športa, ki velja za kraljico motošporta. "Od nekdaj že spremljam formulo 1, sploh v zadnjih letih nekoliko več. Časovno se mi je nekako izšlo, da sem se lahko ustavil v Monaku," je tedaj povedal najboljši skakalec lanske zime.

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Zaupal pa je tudi, da pesti stiska za Nizozemca Maxa Verstappna. "On je zame najboljši dirkač, najbolje dirka, gre najbolj na polno. Ne samo v formuli 1, ampak za katerikoli volan poprime, je hiter in pokaže, da ni zastonj na vrhu in da res rad dirka. Verstappen je zame številka 1," je priznal Prevc.

Domen Prevc helikopter formula 1 šport Kanal A

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KOMENTARJI2

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paru
07. 07. 2026 15.47
Ti privoščim , Domen...Ampak, si ta polet s helikopterjem plačal ali te je nekdo častil ? Upam, da tudi ti, ker te cenim, nisi potoval na račun davkoplačevalcev...l
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0 0
travc
07. 07. 2026 15.25
Ima svoj helikopter?
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