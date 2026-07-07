Domen Prevc na tekmo formule 1 odšel kar s helikopterjem

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Ni skrivnost, da je Domen Prevc velik oboževalec adrenalina in adrenalinskih športov. Zato prosti čas z veseljem nameni tudi gledanju formule 1. Dirkaški spektakel si je prejšnji mesec v živo ogledal kar dvakrat, k našim sosedom na Veliko nagrado Avstrije pa je odšel kar s helikopterjem. "Odleteti na dirko F1 s helikopterjem ... še vedno se zdi nekoliko neresnično. Eden tistih dni, ki te spomnijo, kako srečni smo, da lahko doživimo tako posebne trenutke – dobro energijo, hitre avtomobile in ustvarjamo spomine, ki ostanejo z nami," je galeriji fotografij, ki so nastale zadnji vikend v juniju, zdaj pripisal smučarski skakalec.

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V dirkaškem paddocku se je mudil tudi v začetku junija, ko si je v živo ogledal Veliko nagrado Monaka. Tedaj ga je na prizorišču ujela naša novinarka Eva Koderman Pavc, s katero je spregovoril o svoji ljubezni do športa, ki velja za kraljico motošporta. "Od nekdaj že spremljam formulo 1, sploh v zadnjih letih nekoliko več. Časovno se mi je nekako izšlo, da sem se lahko ustavil v Monaku," je tedaj povedal najboljši skakalec lanske zime.