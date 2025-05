Domen Prevc o morskih užitkih: Ta občutek svobode!

Domen Prevc si je v minulih dneh novih moči nabiral ob morju. Naš smučarski skakalec je na družbenem omrežju delil nekaj fotografij in posnetek, kako uživa na čolnu, v pripisu pa razkril, da si moči za novo sezono in prihodnje izzive, ki ga čakajo v naslednjih mesecih, nabira v družbi prijateljev.

"Ta občutek svobode! Končno sem nekaj časa preživel s prijatelji in z nekaj neverjetnimi, inteligentnimi ljudmi, od katerih sem se veliko naučil. V minulih dneh sem zares užival. Veliko sem se učil, zdaj pa sem pripravljen in navdušen nad novimi izzivi, ki prihajajo v prihodnjih mesecih," je zapisal Domen.

Med komentarji so se oglasili njegovi sledilci, ki so 25-letniku privoščili nekaj počitka in dni, polnih užitka, kanadski smučarski skakalec Mackenzie Boyd-Clowes pa si je Prevca tudi malce privoščil in mu v šali sporočil: "Zdaj si res vplivnež, kajne, Domen?"