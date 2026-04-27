Domen Prevc odšel na zaslužen oddih v Namibijo

Domen Prevc si je po izjemno uspešni sezoni privoščil zaslužen oddih. Vrhunski smučarski skakalec se je odpravil v Namibijo, ki ga je s svojo lepoto navdušila. "Namibija me je res očarala. Barve, kontrasti, razgledi naravnost neresnično. In ljudje? Tako prijazni," je dejal športnik.

26-letnik je tekom oddiha užival na safariju, kjer so mu družbo delale različne eksotične živali, odpravil pa se je tudi v puščavo, kjer se je po peščenih sipinah vozil s terenskim vozilom. Čeprav brez smuči, si je čas krajšal tudi s skoki, tokrat na nekoliko drugačen način, skakal je kar z avtomobila in v prečudoviti kulisi izvajal drzne salte. "Pravi reset za glavo, baterije so spet polne in motivacija je nazaj. Komaj čakam na naslednjo sezono," je galeriji utrinkov pripisal Prevc, ki je tudi med dopustom z mislimi že pri novih izzivih, ki ga čakajo v naslednji sezoni.