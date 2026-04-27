Domača scena

Domen Prevc odšel na zaslužen oddih v Namibijo

Sandwich Harbour, 27. 04. 2026 17.02 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Domen Prevc

Smučarski skakalec Domen Prevc je proste dni po sezoni izkoristil za potovanje v Namibijo. Užival je v adrenalinskih vožnjah po peščenih sipinah, opazoval eksotične živali na safariju, izkušnja pa mu je pomagala povrniti motivacijo za prihodnje izzive na smučarskih skakalnicah.

Domen Prevc si je po izjemno uspešni sezoni privoščil zaslužen oddih. Vrhunski smučarski skakalec se je odpravil v Namibijo, ki ga je s svojo lepoto navdušila. "Namibija me je res očarala. Barve, kontrasti, razgledi naravnost neresnično. In ljudje? Tako prijazni," je dejal športnik.

26-letnik je tekom oddiha užival na safariju, kjer so mu družbo delale različne eksotične živali, odpravil pa se je tudi v puščavo, kjer se je po peščenih sipinah vozil s terenskim vozilom. Čeprav brez smuči, si je čas krajšal tudi s skoki, tokrat na nekoliko drugačen način, skakal je kar z avtomobila in v prečudoviti kulisi izvajal drzne salte. "Pravi reset za glavo, baterije so spet polne in motivacija je nazaj. Komaj čakam na naslednjo sezono," je galeriji utrinkov pripisal Prevc, ki je tudi med dopustom z mislimi že pri novih izzivih, ki ga čakajo v naslednji sezoni.

