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Domača scena

Domen Valič bo postal očka

Ljubljana, 26. 06. 2026 15.53 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.M.
Domen Valič

Priljubljeni slovenski igralec Domen Valič, ki ga med drugim lahko na VOYO spremljate v humoristični seriji Vse punce mojga brata, in plesalka Tjaša Žibert pričakujeta otroka, poroča revija Suzy. Za igralca, ki na spletu redno deli utrinke iz svojega življenja, bo to prvi otrok. Njegov brat Vid je očka postal leta 2022.

Vse punce mojga brata na VOYO.

Domen Valič vstopa v novo življenjsko obdobje. Revija Suzy poroča, da priljubljeni slovenski igralec s partnerko Tjašo Žibert pričakuje prvega otroka, ki bo na svet prijokal v začetku jeseni. Par, ki zasebnost v času nosečnosti varuje pred radovednimi očmi javnosti, je še razkril, da pričakujeta fantka.

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To bo prvi otrok za igralca, ki ga med drugim lahko na VOYO spremljate v humoristični seriji Vse punce mojga brata. Valič, ki na spletu redno deli utrinke iz svojega življenja, ima zagotovo nekaj izkušenj z najmlajšimi – njegov brat Vid Valič je namreč leta 2022 povil hčerko.

Domen in Tjaša o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato je Domen delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata ter tako potrdil, da je srečen v ljubezni.

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KOMENTARJI5

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simc167
26. 06. 2026 17.32
Bravo, novica leta. Nora tv?
Odgovori
0 0
Težeklojz
26. 06. 2026 17.28
Par, ki zasebnost varuje...je razkril. Razumi, če moreš. Drgač pa zdrav bodte.
Odgovori
0 0
Tor1961
26. 06. 2026 17.26
IN ?!!!!!
Odgovori
0 0
Antena
26. 06. 2026 17.03
Objavite , da bo očka tudi moj sosed Polde
Odgovori
+4
4 0
janiconda
26. 06. 2026 16.30
Joj a je mogoče prvi ,ki bo očka. Jaz sem 4x pa kaj? Dajte kaj bolj pametnega pisat.
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+2
4 2
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