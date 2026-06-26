Domen Valič bo postal očka

Domen Valič vstopa v novo življenjsko obdobje. Revija Suzy poroča, da priljubljeni slovenski igralec s partnerko Tjašo Žibert pričakuje prvega otroka, ki bo na svet prijokal v začetku jeseni. Par, ki zasebnost v času nosečnosti varuje pred radovednimi očmi javnosti, je še razkril, da pričakujeta fantka.

To bo prvi otrok za igralca, ki ga med drugim lahko na VOYO spremljate v humoristični seriji Vse punce mojga brata. Valič, ki na spletu redno deli utrinke iz svojega življenja, ima zagotovo nekaj izkušenj z najmlajšimi – njegov brat Vid Valič je namreč leta 2022 povil hčerko.

Domen in Tjaša o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato je Domen delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata ter tako potrdil, da je srečen v ljubezni.