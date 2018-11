Domen Valič: 'Bodi ponosen na bušija, je rekla'

Priljubljeni igralec in voditelj Domen Valič , ki smo ga lahko na POP TV spremljali že v uspešnicah Usodno vino in Reka ljubezni, trenutno navdušuje v voditeljski vlogi nedeljskega šova Slovenija ima talent.

Kot kaže, ga je o tem prepričala Urška, ki ji je Domna že večkrat uspelo zvabiti pred objektiv. Domen, ki večkrat uporabi hashtag oziroma ključnik #rojenvazen, je nekoč dejal, da raje nastopa na odru in pred kamero, kot pa pozira pred fotografskim objektivom, saj mu to, kot pravi sam, ne gre preveč dobro od rok. No, kot kaže, sta Domen in Urška postala dober tandem, saj zna iz njega izvabiti najboljše.