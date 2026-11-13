Domen Valič obujal spomine na trenutke pred rojstvom sina

Domen Valič že mesec dni uživa v vlogi očeta, a ker sina javno ne želi izpostavljati na družbenih omrežjih, ima na njegovem Instagramu več prostora njegova draga. Priljubljeni igralec je namreč delil simpatične fotografije iz časa, ko sta bila z njegovo Tjašo Žibert še v veselem pričakovanju svojega prvega otroka.

42-letnik je objavil črnobele nosečniške fotografije, na katerih se s plesalko simpatično objemata. Videti je, da so bile posnete le malo pred porodom, saj je Tjašin trebušček že kar precej velik. "Neki najlepšga mi je blo stiskat svojo nosečko. Nikol se nisem naveličal njenih: "počak me mal", "vroče mi je", "dej, pomagi mi", "nežno!" in "a ti nisi lačen?"" je v svojem prepoznavnem humornem slogu ob fotografije zapisal Domen in dodal: "Itak, zdej je otrok tuki in jasno je to tud najlepš, ampak vseeno ... sploh zadnja dva meseca in zadnjih 14 dni. Moram še en post samo njenih visoko nosečih videev z vami delit, to je šele komedija. Sam najbrž bi me fentala."