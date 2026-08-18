Domen Valič pokazal rastoči trebušček svoje izbranke

"Najbolj dolgočasen dopust kadarkoli," se je pod galerijo dopustniških fotografij pošalil igralec Domen Valič , ki je med utrinki na Instagramu s sledilci delil tudi posnetek svoje boljše polovice Tjaše Žibert in njenega rastočega nosečniškega trebuščka.

Par septembra pričakuje rojstvo fantka. To bo prvi otrok za igralca, ki ga med drugim lahko na VOYO spremljate v humoristični seriji Vse punce mojga brata in 12. sezoni priljubljene serije Ja, Chef! . Valič, ki na spletu redno deli utrinke iz svojega življenja, ima zagotovo nekaj izkušenj z najmlajšimi – njegov brat Vid Valič je namreč leta 2022 dobil hčerko.

Domen in Tjaša o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato je Domen delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata, ter tako potrdil, da je srečen v ljubezni.