Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Domen Valič pokazal rastoči trebušček svoje izbranke

Ljubljana, 18. 08. 2026 14.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Domen Valič in Tjaša Žibert

Domen Valič je na Instagramu delil utrinke z dopusta, med njimi tudi posnetek, na katerem je moč videti rastoči trebušček njegove izbranke Tjaše Žibert. Priljubljeni slovenski igralec, ki ga lahko trenutno spremljate tudi v zadnji, 12. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, bo kmalu prvič postal očka.

"Najbolj dolgočasen dopust kadarkoli," se je pod galerijo dopustniških fotografij pošalil igralec Domen Valič, ki je med utrinki na Instagramu s sledilci delil tudi posnetek svoje boljše polovice Tjaše Žibert in njenega rastočega nosečniškega trebuščka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par septembra pričakuje rojstvo fantka. To bo prvi otrok za igralca, ki ga med drugim lahko na VOYO spremljate v humoristični seriji Vse punce mojga brata in 12. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!. Valič, ki na spletu redno deli utrinke iz svojega življenja, ima zagotovo nekaj izkušenj z najmlajšimi – njegov brat Vid Valič je namreč leta 2022 dobil hčerko.

Preberi še Domen Valič bo postal očka

Domen in Tjaša o svoji ljubezni sprva nista veliko razpredala v javnosti, konec leta pa je igralec objavil njuno prvo skupno fotografijo. Takrat še ni bilo povsem jasno, ali je med njima kaj več kot prijateljstvo. Konec februarja je sledila skrivnostna objava posnetka z zgovornim opisom "Rada me ma", ki ni razkrila dekleta, je pa Tjaša pod objavo komentirala, da je to dejstvo. Nato je Domen delil fotografijo, na kateri se s svojo drago poljubljata, ter tako potrdil, da je srečen v ljubezni.

domen valič otrok Tjaša Žibert

'Hvaležna sem, da se po mojih žilah pretaka tudi njena kri'

Zadovoljna.si Ta znani Slovenec bo postal očka
24ur.com Dejan Vunjak je postal očka: Dragi Oliver, dobrodošel!
Zadovoljna.si Ljubo Bohinc (Ja, Chef!) bo gostoval tudi na POP TV
Zadovoljna.si Ne boste verjeli, kdo je mama tega mladega igralca
Bibaleze.si Uganete, kateri znani slovenec je to?
Bibaleze.si Znani slovenski igralec: 'Močno se trudim biti vzoren oče'
Zadovoljna.si Znani Slovenec razkril, da pričakuje prvega otroka
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897