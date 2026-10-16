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Domača scena

Domen Valič postal očka, s partnerko sta se razveselila sina

Ljubljana, 16. 10. 2026 14.12 pred 38 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Tj.Ž.
domen valič

V družini priljubljenega slovenskega igralca Domna Valiča imajo prav poseben razlog za veselje. S partnerko, plesalko in koreografinjo Tjašo Žibert, sta se razveselila prvega otroka. Na svet je prijokal deček, ki je po poročanju revije Suzy starša pustil čakati nekoliko dlje od pričakovanega, saj naj bi se rodil približno teden dni po predvidenem roku.

Domen Valič in njegova izbranka Tjaša Žibert sta veselo novico, da pričakujeta prvega otroka, z javnostjo delila konec junija. V začetku julija smo poročali tudi, da se bosta razveselila dečka, zdaj pa je njun prvorojenec končno prišel na svet. Igralec, ki ga gledalci med drugim dobro poznajo iz priljubljene serije Ja, Chef!, je avgusta na družbenih omrežjih delil utrinke s poletnega oddiha. Med njimi je bil tudi posnetek, na katerem je pokazal rastoči nosečniški trebušček svoje partnerke.

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Zdaj je čakanja konec. Novopečena starša sta se razveselila sina, ki je na svet prijokal približno teden dni po predvidenem roku. Imena dečka in drugih podrobnosti o rojstvu za zdaj nista razkrila.

Preberi še Domen Valič z izbranko v pričakovanju rojstva sina

Za Domna se tako začenja novo življenjsko poglavje, v katerem ga poleg igralskih izzivov čaka še ena prav posebna vloga – vloga očeta.

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Domen Valič Tjaša Žibert sin prvič oče

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gebo 1
16. 10. 2026 14.46
Koga briga za tega levičarja
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+1
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gebo 1
16. 10. 2026 14.26
Koga briga za tega antipatičnega levičarja
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2 1
Đokobatina
16. 10. 2026 14.25
Za zvekat lepo 🤩 not
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