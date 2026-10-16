Domen Valič postal očka, s partnerko sta se razveselila sina

Domen Valič in njegova izbranka Tjaša Žibert sta veselo novico, da pričakujeta prvega otroka, z javnostjo delila konec junija. V začetku julija smo poročali tudi, da se bosta razveselila dečka, zdaj pa je njun prvorojenec končno prišel na svet. Igralec, ki ga gledalci med drugim dobro poznajo iz priljubljene serije Ja, Chef!, je avgusta na družbenih omrežjih delil utrinke s poletnega oddiha. Med njimi je bil tudi posnetek, na katerem je pokazal rastoči nosečniški trebušček svoje partnerke.