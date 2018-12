Domen Valič povedal, katera igralka mu predstavlja ideal ženske lepote

Domen Valič , igralec Reke ljubezni in voditelj šova Slovenija ima talent, je odgovoril na vprašanje, katera vloga mu je najbolj podobna in zakaj se je odločil za igranje. Povedal je tudi, ali je oče malega Emila iz Reke ljubezni ter z nami delil spomine na najlepša potovanja. Njegov najljubši film je ena od slovenskih klasik, zaupal pa nam je tudi, katere hrane resnično ne prenaša in kateri jezik se mu zdi najlepši.

Odgovoril je na malce bolj zapleteno, lahko bi rekli bolj filozofsko vprašanje, izbiral med Ano Klašnjo in Marjetko Vovk ter povedal, katero supermoč bi izbral, če bi imel to možnost. Spregovoril pa je tudi o ženski lepoti in povedal, katera igralka mu predstavlja ideal ženske lepote. Česa se Domen boji? Tudi to nam je zaupal in povedal, koliko ljudi mu piše na družabnih omrežjih. Za konec pa je še dodal, kaj bi spremenil na sebi, če bi lahko.