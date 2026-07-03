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Domača scena

Domen Valič z izbranko v pričakovanju rojstva sina

Ljubljana, 03. 07. 2026 09.01 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Domen Valič

Domen Valič bo v prihodnjih mesecih prvič stopil v čevlje očetovstva. Skupaj s partnerko Tjašo Žibert pričakujeta dečka, novico o nosečnosti pa je priljubljeni igralec zdaj še uradno potrdil svojim številnim spletnim sledilcem z objavo fotografij in videoposnetkom.

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda

Domen Valič je zdaj še z objavo na družbenem omrežju potrdil veselo novico, da bosta z izbranko Tjašo Žibert v prihodnjih mesecih postala starša. Priljubljen slovenski igralec, ki ga lahko trenutno spremljate tudi v zadnji, 12. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, je s svojimi sledilci delil galerijo fotografij in videoposnetkov, ki so nastali v preteklem mesecu, na njih pa je mogoče opaziti zaobljen nosečniški trebušček njegove srčne izbranke.

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Vse punce mojga brata si lahko ogledate na VOYO.

Par, ki je svoje razmerje pred radovednimi očmi javnosti kar nekaj časa skrival, je ob naznanitvi nosečnosti za revijo Suzy razkril, da se bosta v začetku jeseni razveselila rojstva dečka. Igralec, ki s svojim bratom navdušuje tudi v seriji Vse punce mojega brata, ima s pestovanjem že nekaj izkušenj, njegov brat Vid Valič se je namreč leta 2022 razveselil rojstva hčerke.

Domen Valič nosečnost družina otrok

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KOMENTARJI2

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devlon
03. 07. 2026 09.37
u, najs.. Morda bo vsaj ta šel kaj na šiht
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-2
0 2
Prelepa Soča
03. 07. 2026 09.48
devlon, daj, prosim, razloži, kaj pomeni zate šiht, kramp, lopata, tekoči trak? Ja, to je šiht, če nisi ubogal in se nisi učil.
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