Domen Valič z izbranko v pričakovanju rojstva sina

Domen Valič je zdaj še z objavo na družbenem omrežju potrdil veselo novico, da bosta z izbranko Tjašo Žibert v prihodnjih mesecih postala starša. Priljubljen slovenski igralec, ki ga lahko trenutno spremljate tudi v zadnji, 12. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, je s svojimi sledilci delil galerijo fotografij in videoposnetkov, ki so nastali v preteklem mesecu, na njih pa je mogoče opaziti zaobljen nosečniški trebušček njegove srčne izbranke.
Par, ki je svoje razmerje pred radovednimi očmi javnosti kar nekaj časa skrival, je ob naznanitvi nosečnosti za revijo Suzy razkril, da se bosta v začetku jeseni razveselila rojstva dečka. Igralec, ki s svojim bratom navdušuje tudi v seriji Vse punce mojega brata, ima s pestovanjem že nekaj izkušenj, njegov brat Vid Valič se je namreč leta 2022 razveselil rojstva hčerke.
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