Dominik Kozarič bi Slovencem rad razkazal svoj španski dom

Dominik Kozarič , slovenski glasbenik, ki zadnjih štirinajst let živi na Tenerifu, je na svojem facebooku objavil, da vabi Slovence na ta Kanarski otok, kjer bi lahko svojim gostom razkazal lepote njegove doma. "Zakaj pa ne pravzaprav? V Sloveniji je v tem obdobju zima, po vsej verjetnosti zelo hladno, tema se spusti že zgodaj popoldne. Na Tenerifu pa je v tem času sonce, toplo, če ne celo zelo vroče, primerno za kopanje v morju in še marsikaj. Ali ni nekaj najlepšega presekati zimo in v roku nekaj ur , kolikor seveda traja let z avionom, prileteti naravnost nazaj v pravo poletje?" je na vprašanje, zakaj se je odločil javno povabiti Slovence na Tenerife, odgovoril Dominik.

Glasbenik, ki se ga spomnimo po hitih kot sta Reka lučiin Ljubi jo nežno, pravi, da v tem primeru ne nastopa kot turistični vodič, ampak kot "gostitelj, idejni vodja in pobudnik konkretnega projekta". Dodaja, da je lahko tudi vodič, če bi kateri od gostov to željo izrecno izrazil. "Svojim gostom imam namen pokazati vulkan El Teide, potem jih nameravam peljati na najznamenitejšo plažo na otoku Playa de las Teresitas, razkazati tako južni kot severni del otoka, ki sta si popolnoma različna."

In njegov najljubši kotiček na Tenerifu? "Na to vprašanje pa izredno težko odgovorim. Tenerife je otok, ki premore praktično vse in kamorkoli greš je lepo in vsak kotiček na otoku ima svoj čar. Osebno se rad potapljam, včasih gremo v gozd, včasih v gore in tako naprej," je o raznolikosti španskega otoka povedal Dominik in dodal, da imajo gostje, ki bodo prišli, možnost sodelovati tudi pri snemanju njegovega novega videospota Un rio de luz, ki je španska priredba njegove pesmi Reka luči. Poleg tega, da je pripravljen biti tudi voditelj vsem gostom, je Dominik dodal tudi, da goste čaka ekskluziven dan v njegovi družbi: "Piknik pojedina do poznega večera in privat koncert, samo za moje goste. Vkolikor bo interes, pa tudi snorklanje z morskimi želvami."