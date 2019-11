Dominik Kozarič pripravlja špansko različico pesmi Reka luči

"Ideja izvira še iz časov, ko sem ustvarjal glasbo v Sloveniji. Žal so bile razmere za izvedbo projekta v tistem obdobju izredno neprimerne , bolje rečeno izjemno neugodne. Nedolgo nazaj, sem sprejel odločitev, da posnamem in izvedem nov glasbeni projekt, o katerem sem sicer že govoril, ki pa bo večjezični (v štirih jezikih), tako da sem se odločil v projekt vključiti tudi Reko luči v španščini," je za 24ur.com povedal Dominik in dodal, da je Reka luči ena njegovih najljubših pesmi.

Dominik se počasi tudi pripravlja na snemanje videospota za špansko različico pesmi in kot je povedal, se trenutno ukvarja z organizacijo, kar pa, kot je povedal, ni mačji kašelj. In katero različico raje prepeva? "Obe. Brez razlike. Jezik je pomembno orodje za sporazumevanje. Torej če želim, da pesem spozna, sliši in razume večje občinstvo in več ljudi, se je pač potrebno potruditi, prilagoditi in izvesti v jeziku, ki ga razume večje občinstvo. Mnogokrat so me ljudje, ki so sicer slišali Reko luči v slovenščini pohvalili, kako lepo zveni v slovenskem jeziku, vendar pa da jim je žal, ker ne razumejo besedila in si posledično ne morejo peti pesmi. Mogoče mi pa uspe še angleška različica."