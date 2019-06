Dominik Kozarič prvič po 10 letih obiskal Slovenijo

Dominik Kozarič, ki je s svojimi hiti v 90. letih očaral slovensko publiko, se je pred 14 leti odločil, da se preseli na Kanarske otoke. Po dolgem obdobju, ki ga je preživel v tujini, se je zdaj brez večjih načrtov vrnil domov. "Moj obisk Slovenije je bil nenačrtovan, pravzaprav sem se za obisk domovine odločil čez noč." Največ časa je preživel v družbi svojih domačih, ki jih ni videl že pet let.

Naslednjič bo s seboj pripeljal ženo in sina

Glasbenik pravi, da se želi ponovno vrniti v Slovenijo in obiskati znance, ki jih tokrat zaradi časovne stiske ni mogel: "Veliko ljudi sem si želel obiskati, ampak tokrat ni bilo prave priložnosti. Upam, da se kmalu vrnem in obiščem tudi ostale, ki jih sedaj nisem utegnil." Obljublja pa, da se mu bosta ob naslednjem obisku Slovenije pridružila tudi njegova žena in sin, ki se tokrat zaradi njegove nagle odločitve nista mogla udeležiti potovanja.