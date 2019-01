Dominik Kozarič že 14 let v tujini: Pogrešam Slovenijo

Dominik Kozarič je slovenski glasbenik, ki je v 90. letih osvajal vrhove slovenskih glasbenih lestvic s hiti, kot so Reka luči, Ljubi jo nežnoinBrez nje. "Kljub temu, da sta od takrat minili dve desetletji, se teh časov spominjam, kot da bi bilo včeraj. Bili so lepi in manj lepi trenutki, dobre stvari s seboj vedno prinesejo tudi slabe in obratno, seveda,"se 90. let spominja glasbenik, ki danes živi na Kanarskih otokih, na Tenerifu.

S svojim talentom zdaj zabava turiste

Konec marca bo že 14 let, odkar se je Dominik iz Slovenije preselil na Tenerife: "Razlogov, zakaj sem takrat zapustil rodno Slovenijo, je kar nekaj, zgodba o tem pa je zelo dolga," je povedal glasbenik in v smehu dodal: "O tem bi lahko posnel film. Skratka ... moj namen je bil zamenjati okolje za krajše obdobje, v miru posneti nov glasbeni projekt in se potem vrniti v Slovenijo."