Dončić dan preživel na kmetiji, nekoč si želi svojo: Zelo je lepo in mirno

Košarkarski as Luka Dončić je dan preživel na eni izmed slovenskih kmetij, vse skupaj pa je v objektiv ujela snemalna ekipa NBA in to delila tudi na svojem profilu na Instagramu. Luka je zbranim med drugim zaupal, da si želi nekoč imeti svojo kmetijo, saj da je življenje na podeželju zelo lepo in mirno.