Dončić delil prisrčni fotografiji svojih deklet v ujemajočih se opravah

Čas hitro teče in mala Gabriela, hči košarkarskega asa Luke Dončića, praznuje dva meseca. Slovenec je mejnik obeležil na svojem Instagramu, kjer je s sledilci delil fotografijo dojenčice in njene mame Anamarie Goltes v ujemajočih se opravah.

Kavbojska jakna s številko 77, zvezdami in priimkom Dončić. Takšni ujemajoči se opravi sta nadeli Anamaria Goltes in njena malčica Gabriela, ki je pred dvema mesecema prijokala na svet in poskrbela za pravo malo presenečenje. Ponosni očka in košarkarski as Luka Dončić je svoji dekleti ob posebnem mejniku ponosno delil s svojimi Instagram sledilci. Teh je več kot 8 milijonov.

Takšni ujemajoči se opravi sta nadeli Anamaria Goltes in njena malčica Gabriela. FOTO: Instagram story icon-expand

Luka je s fotografijo malčice, ki ima že zavidljivo bujno pričesko, razkril tudi, kako ga bo deklica klicala – tata. 24-letni košarkar, ki na NBA tekmah redno skrbi za zabavo in krike navdušenja navijačev, vsako prosto minuto nameni družini. Pred dnevi sta tako z dvomesečno hčerko skupaj gledala tekmo Crvene zvezde.

In kaj Luka dela, ko ne igra ali gleda svojega športa? Gleda priljubljeno VOYO serijo Ja, Chef! Na tekmo Dallas Mavericks in Memphis Grizzlies je celo oblekel majico Ja, Chef, na kateri je podoba Jurija Zrneca v liku chefa Ljuba Bohinca. Fotografijo, ki so jo delili na uradnem klubskem Instagramu, je kasneje delil tudi Luka in pripisal "Ja, Chef!" ter dodal tri emotikone s sončnimi očali.