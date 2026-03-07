Naslovnica
Domača scena

Dončić in Anamaria: ljubezenska pravljica brez srečnega konca?

Ljubljana, 07. 03. 2026 09.40 pred 1 uro 3 min branja 12

Avtor:
K.Z. E.M.
Anamaria Goltes

Luka Dončić je svojo leto dni starejšo Anamario Goltes spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. Po krajšem premoru sta se skupaj preselila v Ameriko, leta 2023 pa se je tako slovenska kot tuja javnost z njima veselila zaroke.

Govorice, da v zvezi Luke Dončića in Anamarie Goltes ni vse tako, kot naj bi bilo, so se pojavile pred nekaj dnevi. Čeprav je par podrobnosti iz vsakdanjega življenja skrbno skrival pred javnostjo, pa je za njuno ljubezensko zgodbo znano, da se je začela v najstniških letih in je z leti prerasla v resno zvezo, v kateri sta se jima rodili dve hčerki.

Dončić naj bi razdrl zaroko, epilog naj bi iskal na sodišču

Čeprav je v soju žarometov največkrat Luka, pa je tudi Anamaria, ki prihaja iz Zagorja ob Savi, prav tako ustvarila uspešno poslovno zgodbo. Kot najstnica je osvojila naziv Naj smrklja, njena kariera v modnih vodah pa se je začela vzpenjati, ko je takrat 19-letnica podpisala pogodbo z znano slovensko znamko spodnjega perila. Kmalu za tem so se ji odprla številna vrata, ukvarja se z ustvarjanjem vsebin na področju življenjskega stila in mode, zadnji dve leti pa je predvsem mama dveh hčerk.

Luka in Anamaria skupaj slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu.
Luka in Anamaria skupaj slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu.
FOTO: AP

Košarkarju, ki je najprej blestel v Evropi, je izbranka ves čas stala ob strani, ga spremljala na tekmovanjih in ga podpirala v zasebnem življenju. Leta 2017 je skupaj z njim slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu, leto pozneje pa sta se skupaj fotografirala po finalni tekmi Evrolige. Kmalu za tem sta skupaj uživala na poroki slovenskega reprezentanta Jake Blažiča, mnogi pa so že takrat ugibali, ali bo Luka Anamario kmalu zaprosil za roko.

Še pred koncem istega leta je Goltesova javno izpovedala ljubezen Luki, ko je na družbenem omrežju pod njunimi tremi skupnimi fotografijami, ki so nastale na omenjeni poroki, zapisala: "Ljudje imajo najboljšega prijatelja, fanta, resnično ljubezen. Srečnica sem, da sem vse to našla v eni osebi." Takrat je potrdila, da sta s košarkarjem ponovno srečna, še prej pa priznala, da imata tudi onadva v razmerju vzpone in padce, tako kot vsi.

Luka Dončić in Anamaria na dopustu na Mikonosu.
Luka Dončić in Anamaria na dopustu na Mikonosu.
FOTO: Profimedia

Čeprav je par takrat že živel v Ameriki, pa nista pozabila na svoje korenine. Anamaria je na ljubljanski fakulteti študirala ekonomijo in še naprej sodelovala s slovensko modno znamko, navdušila je tudi na modni brvi Slovenskega tedna mode, Luka pa je blestel na parketu teksaškega kluba in v vlogi reprezentanta.

Luka Dončić pokleknil in svojo Anamario zaprosil za roko

Čeprav sta leta 2020 že bila pravi zvezdniški par, pa sta se Luka in Anamaria vedno rada vračala v domovino. Ljubezen do domovine sta izkazala tudi z izbiro kraja zaroke, ki se je zgodila 7. 7. 2023 na Bledu. Takrat 24-letni Luka je pred Anamario pokleknil v čudovitem ambientu s pogledom na cerkvico na otoku, par pa so obdajale cvetoče bele rože.

Luka Dončić se je razveselil prvorojenke Gabriele

Decembra istega leta je javnost presenetila novica, da se je par razveselil prvorojenke, ki sta jo poimenovala Gabriela, Anamarii pa je nosečnost vse do konca uspelo skrivati. Čestitke ob rojstvu hčerke so deževale, na družbenih omrežjih pa so se oglasili tudi številni košarkarjevi soigralci in zvezdniški prijatelji. Družina je februarja 2025 po menjavi, ki je šokirala športni svet, spakirala kovčke in se iz Dallasa preselila v Los Angeles, kjer se je Luka pridružil klubu Los Angeles Lakers. Še preden so se dodobra navadili na novo okolje, pa se jim je pridružila Olivia, ki se je rodila v Sloveniji le nekaj dni zatem, ko je Gabriela dopolnila dve leti.

Olivia! Luka potrdil veselo novico

Luka je zaradi službenih obveznosti takrat v domovino pripotoval le za nekaj dni; ker se od takrat ni vrnil k svojim dekletom, so se po štirih mesecih pojavile govorice, da se je zveza košarkarja in mame njegovih hčera znašla v težavah. Dončić je nato premor med tekmami izkoristil za oddih v Mehiki, Anamaria pa je govorice še podkrepila, ko je s svojega Instagram profila izbrisala vse skupne fotografije ter za rojstni dan javno ni čestitala Luki, ki je osebni praznik slavil s teniškim asom Novakom Đokovićem.

luka dončić anamaria goltes ljubezen zaroka razhod konec

Dončić naj bi razdrl zaroko, epilog naj bi iskal na sodišču

bibaleze
