Dončić in Anamaria: ljubezenska pravljica brez srečnega konca?

Govorice, da v zvezi Luke Dončića in Anamarie Goltes ni vse tako, kot naj bi bilo, so se pojavile pred nekaj dnevi. Čeprav je par podrobnosti iz vsakdanjega življenja skrbno skrival pred javnostjo, pa je za njuno ljubezensko zgodbo znano, da se je začela v najstniških letih in je z leti prerasla v resno zvezo, v kateri sta se jima rodili dve hčerki.

Čeprav je v soju žarometov največkrat Luka, pa je tudi Anamaria, ki prihaja iz Zagorja ob Savi, prav tako ustvarila uspešno poslovno zgodbo. Kot najstnica je osvojila naziv Naj smrklja, njena kariera v modnih vodah pa se je začela vzpenjati, ko je takrat 19-letnica podpisala pogodbo z znano slovensko znamko spodnjega perila. Kmalu za tem so se ji odprla številna vrata, ukvarja se z ustvarjanjem vsebin na področju življenjskega stila in mode, zadnji dve leti pa je predvsem mama dveh hčerk.

Luka in Anamaria skupaj slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu. FOTO: AP

Košarkarju, ki je najprej blestel v Evropi, je izbranka ves čas stala ob strani, ga spremljala na tekmovanjih in ga podpirala v zasebnem življenju. Leta 2017 je skupaj z njim slavila naslov evropskih prvakov v Istanbulu, leto pozneje pa sta se skupaj fotografirala po finalni tekmi Evrolige. Kmalu za tem sta skupaj uživala na poroki slovenskega reprezentanta Jake Blažiča, mnogi pa so že takrat ugibali, ali bo Luka Anamario kmalu zaprosil za roko. Še pred koncem istega leta je Goltesova javno izpovedala ljubezen Luki, ko je na družbenem omrežju pod njunimi tremi skupnimi fotografijami, ki so nastale na omenjeni poroki, zapisala: "Ljudje imajo najboljšega prijatelja, fanta, resnično ljubezen. Srečnica sem, da sem vse to našla v eni osebi." Takrat je potrdila, da sta s košarkarjem ponovno srečna, še prej pa priznala, da imata tudi onadva v razmerju vzpone in padce, tako kot vsi.

Luka Dončić in Anamaria na dopustu na Mikonosu. FOTO: Profimedia

Čeprav je par takrat že živel v Ameriki, pa nista pozabila na svoje korenine. Anamaria je na ljubljanski fakulteti študirala ekonomijo in še naprej sodelovala s slovensko modno znamko, navdušila je tudi na modni brvi Slovenskega tedna mode, Luka pa je blestel na parketu teksaškega kluba in v vlogi reprezentanta.

Čeprav sta leta 2020 že bila pravi zvezdniški par, pa sta se Luka in Anamaria vedno rada vračala v domovino. Ljubezen do domovine sta izkazala tudi z izbiro kraja zaroke, ki se je zgodila 7. 7. 2023 na Bledu. Takrat 24-letni Luka je pred Anamario pokleknil v čudovitem ambientu s pogledom na cerkvico na otoku, par pa so obdajale cvetoče bele rože.

Decembra istega leta je javnost presenetila novica, da se je par razveselil prvorojenke, ki sta jo poimenovala Gabriela, Anamarii pa je nosečnost vse do konca uspelo skrivati. Čestitke ob rojstvu hčerke so deževale, na družbenih omrežjih pa so se oglasili tudi številni košarkarjevi soigralci in zvezdniški prijatelji. Družina je februarja 2025 po menjavi, ki je šokirala športni svet, spakirala kovčke in se iz Dallasa preselila v Los Angeles, kjer se je Luka pridružil klubu Los Angeles Lakers. Še preden so se dodobra navadili na novo okolje, pa se jim je pridružila Olivia, ki se je rodila v Sloveniji le nekaj dni zatem, ko je Gabriela dopolnila dve leti.