Dončić med oddihom na morju hčerkico ponosno dvignil visoko v zrak

Zvezdnik lige NBA in slovenski košarkarski as Luka Dončić je na počitnicah. To poletje je za športnika prav posebno, saj je prvo, ki ga preživlja s prvorojenko Gabrielo, ki je na svet prijokala ob koncu preteklega leta. Da se ima na morju z malčico odlično, potrjuje tudi fotografija, ki jo je delil na Instagramu. Na njej je Gabrielo ponosno dvignil visoko v zrak.

Fotografijo je na svojem profilu delila tudi Dončićeva izbranka, pod njo pa zapisala: "Moja dva." Pripisu je dodala emotikone rdečega srca.

Mlada družina počitnikuje v Punatu na Krku. Znano je, da je športnik velik ljubitelj hrvaškega otoka. Tam se je namreč med drugim začela tudi njegova ljubezenska zgodba z zaročenko Anamario Goltes. Spomnimo, Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah prav na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta kasneje sta si ustvarila skupno življenje, se zaročila in se razveselila prvorojenke. Sedaj ju čaka še poroka, o kateri zaenkrat ni nič znanega.