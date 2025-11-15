Dončić na parketu mislil na hčerko, Anamaria že pripravljena za v porodnišnico

Luka Dončić je včeraj ponovno navduševal na parketu in z Jezerniki zmagal proti nasprotni ekipi. Na parketu je bila v mislih z njim tudi njegova hčerka Gabriela, katere ime je ponovno ročno napisal na svoje športne copate. Mlada družina pa se bo očitno zelo kmalu povečala, košarkarjeva izbranka Anamaria Goltes je namreč na družbeno omrežje objavila, da je že pripravljena na odhod v porodnišnico.

Luka Dončić je v noči na soboto s svojim moštvom Los Angeles Lakers zaigral proti ekipi New Orleans Pelicans, na parketu pa ni pozabil na svojo hčerko Gabrielo. Kot že večkrat poprej, je tudi tokrat na svoje nove superge na roke napisal njeno ime in poleg njega narisal srček. Očitno mu je prinesla srečo, Jezerniki so namreč nasprotnike ugnali za 14 točk in zmagali z 118:104.

Superge Luke Dončića FOTO: Luka Dončić icon-expand

Zelo kmalu pa se bo košarkarjeva družina povečala še za enega člana. Njegova zaročenka, Anamaria Goltes, je namreč na družbeno omrežje objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je zapisala nosečnica.

Družina Dončić se bo kmalu povečala FOTO: Anamaria Goltes icon-expand

Da bosta ponosna starša kmalu ponovno zibala, je v javnost prišlo prejšnji mesec, ko je novico za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je posredoval tudi fotografijo njenega močno zaobljenega nosečniškega trebuščka, kar pa za naš medij ni zanikal niti vir blizu para.