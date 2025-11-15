Svetli način
Domača scena

Dončić na parketu mislil na hčerko, Anamaria že pripravljena za v porodnišnico

New Orleans, 15. 11. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 34 minutami

E.K.
4

Luka Dončić je včeraj ponovno navduševal na parketu in z Jezerniki zmagal proti nasprotni ekipi. Na parketu je bila v mislih z njim tudi njegova hčerka Gabriela, katere ime je ponovno ročno napisal na svoje športne copate. Mlada družina pa se bo očitno zelo kmalu povečala, košarkarjeva izbranka Anamaria Goltes je namreč na družbeno omrežje objavila, da je že pripravljena na odhod v porodnišnico.

Luka Dončić je v noči na soboto s svojim moštvom Los Angeles Lakers zaigral proti ekipi New Orleans Pelicans, na parketu pa ni pozabil na svojo hčerko Gabrielo. Kot že večkrat poprej, je tudi tokrat na svoje nove superge na roke napisal njeno ime in poleg njega narisal srček. Očitno mu je prinesla srečo, Jezerniki so namreč nasprotnike ugnali za 14 točk in zmagali z 118:104.

Superge Luke Dončića
Superge Luke Dončića FOTO: Luka Dončić

Zelo kmalu pa se bo košarkarjeva družina povečala še za enega člana. Njegova zaročenka, Anamaria Goltes, je namreč na družbeno omrežje objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je zapisala nosečnica.

Družina Dončić se bo kmalu povečala
Družina Dončić se bo kmalu povečala FOTO: Anamaria Goltes

Da bosta ponosna starša kmalu ponovno zibala, je v javnost prišlo prejšnji mesec, ko je novico za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je posredoval tudi fotografijo njenega močno zaobljenega nosečniškega trebuščka, kar pa za naš medij ni zanikal niti vir blizu para.

Preberi še Luka Dončić in Anamaria Goltes bosta znova zibala

26-letni Ljubljančan se je z leto dni starejšo partnerko prvorojenke razveselil konec leta 2023. Vse kaže, da se bosta naraščaja tudi tokrat razveselila v zimskem času.

Luka Dončić Anamaria Goltes Nosečnost Gabriela rojstvo
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
15. 11. 2025 16.20
+1
Čestitke družini.
ODGOVORI
2 1
Prelepa Soča
15. 11. 2025 16.19
-1
Dobro, da nikoli ne pozabite napisati, da je 1 leto starejša od njega, kot, da bi bil to nek čudež, nekaj nepojmljivega.
ODGOVORI
1 2
proofreader
15. 11. 2025 16.07
+4
Dobri geni.
ODGOVORI
5 1
Slash
15. 11. 2025 16.04
+6
Bravo Anamarija ! Držimo pesti !
ODGOVORI
7 1
