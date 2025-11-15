Dončić na parketu mislil na hčerko, Anamaria že pripravljena za v porodnišnico

Luka Dončić je v noči na soboto s svojim moštvom Los Angeles Lakers zaigral proti ekipi New Orleans Pelicans, na parketu pa ni pozabil na svojo hčerko Gabrielo. Kot že večkrat poprej, je tudi tokrat na svoje nove superge na roke napisal njeno ime in poleg njega narisal srček. Očitno mu je prinesla srečo, Jezerniki so namreč nasprotnike ugnali za 14 točk in zmagali z 118:104.
Zelo kmalu pa se bo košarkarjeva družina povečala še za enega člana. Njegova zaročenka, Anamaria Goltes, je namreč na družbeno omrežje objavila fotografijo skrbno pripravljene torbe za porodnišnico. "Torba spakirana in pripravljena," je zapisala nosečnica.
Da bosta ponosna starša kmalu ponovno zibala, je v javnost prišlo prejšnji mesec, ko je novico za revijo Suzy razkril zaupni vir, ki jim je posredoval tudi fotografijo njenega močno zaobljenega nosečniškega trebuščka, kar pa za naš medij ni zanikal niti vir blizu para.
26-letni Ljubljančan se je z leto dni starejšo partnerko prvorojenke razveselil konec leta 2023. Vse kaže, da se bosta naraščaja tudi tokrat razveselila v zimskem času.
