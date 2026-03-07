Naslovnica
Domača scena

Dončić naj bi razdrl zaroko, epilog naj bi iskal na sodišču

Ljubljana, 07. 03. 2026 09.30

Avtor:
E.M.
Svojemu zaročencu je na Instagramu voščila tudi Anamaria Goltes.

Ljubezenske zgodbe med Anamario Goltes in Luko Dončićem naj bi bilo konec. Po poročanju Slovenskih novic naj bi košarkarski as razdrl zaroko in sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka. Da med dolgoletnima partnerjema vse ni v najlepšem redu, se je šepetalo že nekaj časa.

V zadnjih dneh je bilo v domačih in tujih medijih o ljubezenskih težavah Luke Dončića in Anamarie Goltes prelitega veliko črnila. Po poročanju Slovenskih novic naj bi bil slovenski košarkarski as tisti, ki je razdrl zaroko z dolgoletno boljšo polovico, prav tako pa naj bi že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da med Luko in Anamario ni vse v najlepšem redu, se je začelo šepetati, ko se je le nekaj dni po rojstvu druge hčerke zaradi službenih obveznosti vrnil v Ameriko, premor med tekmami pa izkoristil za oddih v Mehiki.

Preberi še Anamaria izbrisala fotografije z Luko Dončićem

Anamaria je govorice še podkrepila, ko je s svojega Instagram profila izbrisala vse skupne fotografije ter za rojstni dan javno ni čestitala Luki, ki je osebni praznik slavil s teniškim asom Novakom Đokovićem.

Ne Luka ne Anamaria se na vedno glasnejše govorice in poročanja o koncu ljubezni zaenkrat še nista javno odzvala.

luka dončić anamaria goltes ljubezen zaroka razhod

Dončić in Anamaria: ljubezenska pravljica brez srečnega konca?

Dora Pušavec in Gašper Markun: Samo enkrat so v medijih zapisali, da sva sestra in brat

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
07. 03. 2026 11.01
Ko se enkrat ločiš, si svoje življenje že napol zavozil. Zapomnite si to. Mi nismo od danes do jutri
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
07. 03. 2026 10.56
Težave bogatih ljudi. Mene bolj skrbi cena bencina v naslednjih nekaj tednih.
Odgovori
+1
3 2
Boti
07. 03. 2026 10.55
vsak ima svojo bitko-tekmo
Odgovori
+2
2 0
visoki
07. 03. 2026 10.53
zdaj bo kot dragić eno plastično najdel
Odgovori
+2
3 1
chani
07. 03. 2026 10.51
Kaj je sploh sou delat drugega otroka. konc koncev najvec otroci trpijo noben drug
Odgovori
+5
5 0
nekdonekaj20
07. 03. 2026 10.53
otroci nikakor ne bodo trpeli, saj imajo poleg sebe celotno druzino (minus njega), stare starse ter so denarno preskrbljeni se za 10 generacij. Edino trplenje bo ce jih bo po vsej sili hotel v ZDA. Potem bo izgubil ves moj respect. CE jih ne bi rad izgubil se naj upokoji letos pa gre v slo in reseno.
Odgovori
-1
2 3
Marigol
07. 03. 2026 10.58
Opla, te morem razočarat. Denar je veliko, ni pa vse. NIČ, noben drug partner, vsota denarja na bančnem računu, ti ne more dati, kar ti lahko dajo zdravi odnosi. Drug partner/partnerka lahko poskusi zapolniti praznino ob odhodu partnerja, ampak primarna družinska vez je pretrgana. In potem imamo kasneje cel kup ljudi v življenju, ki se počutijo neizpopolnjene, zavržene, s težavo z razumevanjem svoje identitete. Nikoli več ni to, to!
Odgovori
+1
1 0
Mambo
07. 03. 2026 10.50
No ja, kaj hudega ji ne bo, priskrbljena do konca.
Odgovori
+4
4 0
Boris Kavčič
07. 03. 2026 10.47
hišo bo imela v LJ...kaj ji fali..
Odgovori
+3
3 0
0523
07. 03. 2026 10.58
Mogoče ti.
Odgovori
0 0
Bassettt
07. 03. 2026 10.46
Če nista poročena, ona ne more ostati v Ameriki? Ahh, kar je sprva zgledalo kot boljše mirnejše okolje za novorojenko in dojenčico, brez širše družine in varuške v Ameriki, zdaj deluje vse bolj kot zaključek in škoda, da ne moreta preseči starih vzorcev za boljše verzije sebe skupaj. Po drugi strani pa gre življenje naprej in naj jima gre, četudi z drugimi
Odgovori
+1
2 1
nekdonekaj20
07. 03. 2026 10.49
zakaj bi pa kdorkoli ostal v tem sranju od drzave, sam, v zlati kletki? ona je naredila edino pravilno, zdaj je na potezi on. CE hoce blizu otrok se lepo upokoji to leto pa je
Odgovori
-5
0 5
Bassettt
07. 03. 2026 10.56
Samomorstvo, če bi (si) to naredil, kar ne opravičuje očetovstva in določitev okoli zveze, ampak ne, ni to za vsakega kot razmišljaš ti. Navsezadnje pelje naprej zgodbo Mambe iz istega kluba
Odgovori
+1
1 0
Bassettt
07. 03. 2026 11.00
Mišljeno je bilo, da ona ne more ostati v Ameriki, če nista poročena in če je on res razdrl zaroko, ker ni čutil poroke z njo, potem sta tam, kjer sta zdaj, kar sta morda oba vedela že dosti prej
Odgovori
0 0
motorist_mb
07. 03. 2026 10.46
Isro kot pri mami na sodišče 😡
Odgovori
+5
6 1
nekdonekaj20
07. 03. 2026 10.44
ce on hoce biti blizu otrok in NAJ boljse za njih je resitev enostavna: upokoji se po tej sezoni in se preseli v slovenijo. Denarja ima vec kot zadosti za 10 generacij. Vse drugo je slabse za otroke. DALEC najslabse pa bi bilo, ce bi jih pri tej letih preselil v ZDA, kjer bi za njih skrbele varuske on pa lovil LA lovace, on bi celo leto igral kosarko, doma bi unicil anamarijo in tudi svoo/njeno druzino .
Odgovori
+2
5 3
Bassettt
07. 03. 2026 10.52
Eee, ti nekdo, nekaj. Tako ga seveda vidiš ti in če bi tako naredil, ti zagotavljam, da bi si zadal samomorstvo, ker ne bi imel miru, da ni s košarko naredil vsega in ni poslušal notranjega klica. Tega ne moreš razumet. Luka tudi ne gleda na košarko kot službo, da ima denar za vsakdan. Res, te obsesije in igre življenja ne razume vsak in ni za vsakega
Odgovori
+1
1 0
aljoteam
07. 03. 2026 11.00
Jap, najboljse za otroke je da je zravn. Mislim da bo Luka moral odrasti in nehati gledati samo nase. Ko dobis majhne otroke se zadeve spremenijo. Kariera ne sme biti vec na prvem mestu. Ce si odgovoren stars seveda, bomo videli kako sebo izkazal, prisotnost, cas, isjmkreni trenutki z otroci so tisto, ki steje najvec, milijoni so popolnoma nepomembno. Bomo videli koliko ga je denar pokvaril, lahko pa da nas preseneti.
Odgovori
0 0
Žmavc
07. 03. 2026 10.43
Moški mora imet več žensk. To je v naši naravi. Saj ji bo nakazal sredstva, pa bo vsa žalost pozabljena.
Odgovori
-12
2 14
medusa
07. 03. 2026 10.45
Upam ,da ti jih čim več prinese vse mogoče bolezni...
Odgovori
+3
5 2
Abica
07. 03. 2026 10.46
Saj jih nima, to je tisto. Samo fantazira.
Odgovori
+3
4 1
nekdonekaj20
07. 03. 2026 10.54
zakaj jih potem imas ti 0?
Odgovori
+1
1 0
aljoteam
07. 03. 2026 11.02
Kaksne neumnosti so to žmavc, tako mama kot oce morata biti fizicno in psihicno prisotna pri odrascanju otrok, ce jim ne zelita skodovati in ce zelita imeti dobre odnose z njimi, polni ljubezni. To so dejstva, potrjena s studijami razvojne psihologije..m
Odgovori
0 0
JAZsemTI
07. 03. 2026 10.40
Moj prijatelj se je tudi ločil a ni dovolj znan, da bi se splačalo o tem pisati…
Odgovori
+3
5 2
Pajo_36
07. 03. 2026 10.38
evo, še en k je podlegel račkam iz Amerike. No, sej denarja ima dost, da preživi vse....vsaj to.
Odgovori
+2
4 2
Boris Kavčič
07. 03. 2026 10.44
ni pa večni..
Odgovori
+4
4 0
medusa
07. 03. 2026 10.36
Hallooo odvetniki - takoj na pomoč mamici z 2 majhnimi punčkami - ožemte ga do zadnje pare!!! Današnji dečkoti - scrkljani ,ne znajo zapustiti gnezda , se držijo staršev za rit in ponavljajo njihove napake... po možnosti prikriti vsemožni spolniki zapeljejo dekle , naredijo po sili otroke in se v garderobah igrajo vlakce...
Odgovori
+3
6 3
nekdonekaj20
07. 03. 2026 10.55
kaj pa ti bluzis, on je zapustil gnezdo ter starse pri 13. Takrat se ti nisi niti z osnovne sam domov upal.
Odgovori
0 0
Rookoko
07. 03. 2026 10.57
Ta "scrkljani" decko je zapustil gnezdo pri 13ih. Zal odsotnost zaradi kariere vsakega odtuji.
Odgovori
0 0
Sil Ka 1
07. 03. 2026 10.36
Izobilje in luksus je povečalo pričakovanja in zmanjšalo medsebojno odgovornost za družino in otroke
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
07. 03. 2026 10.35
Po navadi napišem kaj sarkastičnega in realističnega, ker je njegova toplo-hladna igra na košarkarskem parketu ravno primerna za sarkastične in realistične komentarje. Tokrat bi pa napisal nekaj resnično grdega in povsem zasluženega, kar bi zanj vsekakor definitivno veljalo, pa se bom rajši ustavil. Vi vsi ste povedali že dovolj. lp
Odgovori
+4
4 0
MISICAMIKI
07. 03. 2026 10.34
Isti k fotr! Lahko bi bil boljši! Dokler ga je mama vzgajala je bil ok. Pod očetom pa vidimo. Oče je bil po celih Fužinah cele dneve v vseh lokalih, namesto doma....
Odgovori
+8
9 1
Boris Kavčič
07. 03. 2026 10.45
in ti si trpel...bogi
Odgovori
-6
0 6
medusa
07. 03. 2026 10.32
Meh ni vreden besede. Mamico z dvema majhnima punčkama pustiti na cedilu in se veseljačiti po Mehiki s fotrom ,ki ni nič boljši ...Vžem ga do zadnje pare!!!
Odgovori
+11
12 1
3320.
07. 03. 2026 10.25
Škoda
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
07. 03. 2026 10.22
skoda,da sta se odlocila za drugefa otroka-to ni se nikoli resilo nicesarSploh pa.... menim,da zveze iz tako rane mladosti niso dolgoziveSpreminjamo se skozi zivljenje in cikli so cca ba 20 do 25 let.Teoreticno bi bilo najprimerneje,da imas v zivljenju dva dolgoletna partnerjePrvega-druzina in do odrasle dobe otrok,drugega-tam okoli 55 leta pa zato,da ti je z njim tocno tako,kot zelis.Tako Ani,deklicama in Luki.....srecno,karkoli je ze povzrocilo razpad druzine
Odgovori
+7
8 1
Marigol
07. 03. 2026 10.28
Ne vem kaj si hotel s tem povedati, a obstajajo izjeme. Jaz
Odgovori
+6
7 1
Marigol
07. 03. 2026 10.30
...skupaj sva zdaj 16 let, od tega 9 let poročena in imava t let starega sinčka. 🙂
Odgovori
+2
2 0
Marigol
07. 03. 2026 10.31
*5 let
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
07. 03. 2026 10.32
seveda obstajate izjeme in lepo je,ce je lepo,ni pa obicajno.Nic posebnega nisem hotel povedati,le,kako razmisljam
Odgovori
+4
5 1
stoinena
07. 03. 2026 10.56
@uporabnik .. to pomeni da bi imeli vsi ločene starše. mogoče bi bilo potrebno nehati razmišljati o nujnosti otrok in družine, če jo potem razdreš. da bi pa hišo komu pustil ali razdelil pa nobenemu ne pade na pamet. toliko o tem kaj nam kaj pomeni, koliko cenimo da je tudi drugi prenašal naše muhe in se odrekal.. itd itd. in še veliko se jih poroči iz koristi. potem ko malo bolje živijo pa....
Odgovori
0 0
bibaleze
