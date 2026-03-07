Dončić naj bi razdrl zaroko, epilog naj bi iskal na sodišču

V zadnjih dneh je bilo v domačih in tujih medijih o ljubezenskih težavah Luke Dončića in Anamarie Goltes prelitega veliko črnila. Po poročanju Slovenskih novic naj bi bil slovenski košarkarski as tisti, ki je razdrl zaroko z dolgoletno boljšo polovico, prav tako pa naj bi že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka.
Da med Luko in Anamario ni vse v najlepšem redu, se je začelo šepetati, ko se je le nekaj dni po rojstvu druge hčerke zaradi službenih obveznosti vrnil v Ameriko, premor med tekmami pa izkoristil za oddih v Mehiki.
Anamaria je govorice še podkrepila, ko je s svojega Instagram profila izbrisala vse skupne fotografije ter za rojstni dan javno ni čestitala Luki, ki je osebni praznik slavil s teniškim asom Novakom Đokovićem.
Ne Luka ne Anamaria se na vedno glasnejše govorice in poročanja o koncu ljubezni zaenkrat še nista javno odzvala.
