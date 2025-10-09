Dončić ob pekočih perutničkah klel in Američanom priporočil kremšnito

Luka Dončić ni le zvezdnik lige NBA, znan je tudi po svoji dobrodelni fundaciji, ki pomaga mladim športnikom, kar navdušuje tudi ameriške medije. 26-letnik, ki je gostoval v oddaji Hot Ones, kjer je spregovoril o svojem delu, navijačih in dobrodelnosti, izognil pa se ni niti vprašanjem o Sloveniji. Ob tem je ves čas jedel pekoče perutničke, vmes pa tudi spustil kakšno sočno slovensko kletvico'.
Luka je na vprašanje, ali obstaja kakšna slovenska jed ali prigrizek, ki bi jo lahko stregli tudi na košarkarskih tekmah lige NBA, odgovoril, da bi to lahko bila blejska kremšnita, za katero je dejal, da je sladica, ki je podobna torti, priporoča pa jo tudi voditelju in mu obljubi, da mu bo kakšno prinesel. Evans je ob tem omenil, da mu je že prinesel športne copate in obljublja torte in dodal: "Želim si, da bi bili vsi gostje takšni kot ti, Luka."
Preden je ugriznil v perutničko, ki sta jo z voditeljem poimenovala bomba, se je pripravil, že po prvem ugrizu v zelo pekoče meso, pa je uporabil velikokrat slišano kletvico na področju naše regije. Košarkar se je nato opravičil in povedano prevedel z besedami: "To pomeni dobro jutro." Dončić, ki je bil na robu solz, je nato popil kozarec ledene vode in se pošalil, da pekoča omaka nanj sploh ni naredila nobenega vtisa.
Pozneje je na kratko odgovoril na še nekaj vprašanj o muzikalih, ogrevanju na pesem Britney Spears, filmih in košarkarjih, ves čas pa pil mleko, s katerim je lajšal pekoče občutke po perutničkah, a se je uspel prebiti do konca.
