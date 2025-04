Dončić: Od fička do avtomobila s tisoč konjskimi močmi

Luka Dončić poleg ljubezni do košarke goji tudi strast do avtomobilov. Košarkarski as je v novem videoposnetku, deljenem na družbenih omrežjih, predstavil svoj najljubši avto Brabus Rocket GT1000, na svetu naj bi jih bilo približno 25. Omenjeni športni avtomobil se ponaša s kar tisoč konjskimi močmi, Ljubljančanu pa je všeč predvsem to, kako se pelje in njegovi detajli. Po poročanju tujih medijev naj bi zanj odštel okoli pol milijona evrov.

V videoposnetku je igralec Los Angeles Lakers pripomnil, da je predvsem pomembno, kaj vidimo iz avtomobila, in znova pokazal svojo ljubezen do narave, razkril pa je tudi, katerega si je privoščil najprej. "Prvi avto, ki sem ga imel, je bil fičo. To je avtomobil iz nekdanje Jugoslavije, majhen, a zelo priljubljen v Jugoslaviji. Všeč so mi stari avtomobili. Nisem ravno nor nanje, imam pa dva, ki sta stara, ampak zelo lepa. To sta posebna avtomobila," je še povedal.