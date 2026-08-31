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Domača scena

Dončić po obisku Lakersov čas znova preživlja s hčerkama

Ljubljana, 31. 08. 2026 11.54 pred 33 minutami 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Luka Dončić po druženju s svojo ekipo, ki je nedavno za nekaj dni prišla na obisk v Slovenijo, čas znova preživlja s svojima hčerkama Gabrielo in Olivio. Naš košarkarski zvezdnik je že pred poletjem dejal, da se tokrat izjemoma ne bo pridružil reprezentanci, ampak bo po težkem obdobju počitnice preživel z deklicama.

Luka Dončić je na družbenem omrežju delil novo fotografijo, na kateri je pokazal, da po nekaj pestrih dneh, ki jih je preživel s svojo ekipo, ki jo je gostil v domovini, čas spet preživlja s svojima hčerkama. S prvorojenko Gabrielo sta ustvarjala s plastelinom in barvami, kot je razvidno iz ozadja, pa je 27-letnik hčerki odpeljal na morje.

Luka Dončić je na družbenem omrežju pokazal, kako ustvarjalno preživlja čas s hčerkama.
Luka Dončić je na družbenem omrežju pokazal, kako ustvarjalno preživlja čas s hčerkama.
FOTO: Instagram

Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes, s katero sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke, sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi v začetku meseca po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

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O njunem primeru bo tako predvidoma odločalo slovensko sodišče, kamor je Dončić zahtevo vložil že februarja. Vse od razhoda z nekdanjo zaročenko naj bi 27-letni košarkar kril vse stroške za osemmesečno Olivio in dveletno Gabrielo.

luka dončić hčerka olivia gabriela košarkar

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KOMENTARJI7

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ce.ce
31. 08. 2026 12.14
pogrešam tiste komentarje ala od ta pametnih....a na hčerke je pozabil? slovenclji
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-2
2 4
marakeech
31. 08. 2026 12.27
Iz ene fotke ti sklepas, da je naj oce stolet
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0 0
jafalical
31. 08. 2026 12.12
Prov je da prezivlja cas z otrokoma in da se med sabo pogovorjata zrelo,odgovorno za dobro otrok,kot njiju.Anamarija je njega imela rada,rada in te ciste ljubezni nic vec,zal.Luka je fejst decko,simpaticen ..A debeljsa denarnica se lepsi je za te "puncare",ona pa je njega imela rada tud brez te ta debele denarnice.Zelim jima vse dobro,tud ce ne bosta skupaj,morda se bosta, naj oba poskrbita da bo prav za njuno druzinico.
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+1
2 1
goričan
31. 08. 2026 12.06
Reprezentanci se bo pridružil, ko/če se bo uvrstila na SP.
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+0
1 1
Watcherman
31. 08. 2026 12.05
Nje mu že enkrat biti fauš in nevoščljivi delat pejte raje lenuhi brezposelni.
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-1
2 3
Amor Fati
31. 08. 2026 12.04
Karkoli sta imela sta pač imela. Njun problem. Me pa resnično čudi da hoče omejiti druzenje. Ze ve zakaj.
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+1
4 3
mbtukaj
31. 08. 2026 12.00
Dober oče da najde čas za otroke. Mogoče katerega še previje. Pravi vzor.
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+4
5 1
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