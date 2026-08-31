Dončić po obisku Lakersov čas znova preživlja s hčerkama

Luka Dončić je na družbenem omrežju delil novo fotografijo, na kateri je pokazal, da po nekaj pestrih dneh, ki jih je preživel s svojo ekipo, ki jo je gostil v domovini, čas spet preživlja s svojima hčerkama. S prvorojenko Gabrielo sta ustvarjala s plastelinom in barvami, kot je razvidno iz ozadja, pa je 27-letnik hčerki odpeljal na morje.

Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes, s katero sta se razšla kmalu po rojstvu druge hčerke, sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi v začetku meseca po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.