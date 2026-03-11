Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

Los Angeles, 11. 03. 2026 06.17 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
M.P.
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je za tuje medije potrdil, da je z Anamario Goltes razdrl zaroko. Za to naj bi se odločil po nesoglasju z zdaj nekdanjo zaročenko, ko je želel po rojstvu druge hčere ob vrnitvi v ZDA s seboj vzeti starejšo Gabrielo, a se Anamaria s tem ni strinjala. Zaradi nesoglasja naj bi posredovala celo policija, Dončić pa naj bi bil zdaj po navedbah "dobro obveščenih virov" z mamo obeh deklic v boju za skrbništvo.

"Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ameriško športno televizijsko mrežo ESPN povedal slovenski košarkar Luka Dončić. Dejal je, da je naredil vse, kar je lahko, da bi bili dekleti tudi med košarkarsko sezono z njim v ZDA, a da to ni bilo mogoče.

"Zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev in prekinil zaroko," je potrdil ugibanja o razhodu s svojo, zdaj nekdanjo, zaročenko Anamario Goltes.

Zgodba naj bi bila, kot poroča portal TMZ, precej bolj zapletena. Decembra lani, ko je Dončić zaradi rojstva svoje druge hčere Olivie odpotoval v Slovenijo, naj bi izrazil željo, da bi starejšo deklico Gabrielo ob vrnitvi v ZDA vzel s seboj. Temu naj bi sledil spor s takratno zaročenko, zaradi katerega naj bi Goltesova poklicala celo policijo, so za ESPN povedali viri, ki naj bi bili seznanjeni s situacijo.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Instagram

Kot piše portal, ki je pridobil policijsko poročilo, naj bi se policisti 6. decembra zglasili v porodnišnici v Kranju, da bi zaslišali Goltesovo, Dončića pa naj bi zaslišali na njegovem domu. V poročilu naj bi bilo sicer zapisano, da policisti niso zaznali nobenih elementov kaznivega dejanja ali prekrška, ki bi ga zagrešil Dončić.

Košarkar je še istega dne odletel nazaj v ZDA, kjer ga je čakala nova tekma Lakersov. Na vprašanja novinarjev po zaključku tekme je takrat dejal: "Sploh ne vem, kako bi to opisal. Bilo je veliko. Bil sem prisoten ob rojstvu hčerke, kar mi pomeni vse. Ampak vsekakor je bilo to neke vrste vrtiljak." Po poročanju medija pa vse od takrat ni videl hčera ali njune mame.

Preberi še Dončić in Anamaria: ljubezenska pravljica brez srečnega konca?

Dokumenti, ki naj bi jih uspel pridobiti TMZ, ob tem kažejo, da naj bi Anamaria Goltes v Kaliforniji vložila zahtevek za preživnino in odvetniške stroške. V dokumentu je navedeno, da se je manekenka maja lani preselila nazaj v Slovenijo in da otroka ostajata pri njej.

Čeprav naj v pridobljenem dokumentu ne bi bilo tudi odredbe o skrbništvu, pa so viri za ESPN dejali, da naj bi se starša deklet borila za skrbništvo.

ESPN še poroča, da naj bi Dončić 26. februarja na sodišču v Sloveniji vložil začasno odredbo, s katero zahteva takojšen stik z Gabrielo in Olivio, so za športni portal povedali viri, seznanjeni z razmerami. Odkar je 26. septembra odletel v Los Angeles na pripravljalni tabor Lakersov, naj bi namreč hčerki videl le dva dni.

luka dončić anamaria goltes zaroka skrbništvo

Luka Markus: Če se da kje narediti kakšno kozlarijo, sem seveda tam

Breskvica o domnevni zvezi z Dončićem: 'Ljudje so takoj začeli sklepati'

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
11. 03. 2026 08.16
Tja, kaj preveč brihten tale naš Luka pač ni. Mami/Anamarija ima prav!
Odgovori
+1
1 0
Viva Espana
11. 03. 2026 08.15
Kopitar pa se po dvajsetih letih življenja v LAju z družino seli nazaj v Slovenijo
Odgovori
0 0
mptour
11. 03. 2026 08.14
Že cel cajt govorim, da je on tipičen balkanc. Mora bit pa tud ona kaliber. Za skregat sta zmeri potrebna dva. Ubogi otroc.
Odgovori
+0
1 1
Balkaniše Banditen
11. 03. 2026 08.14
Luka pravilno, mame bi morale sodelovati, ne pa postavljati pogoje. Ne bit copata, če se ne strinja kar korajžno naprej, nisi niti prvi niti zadnji...
Odgovori
+1
2 1
AlojzBodre
11. 03. 2026 08.13
Tole zna bit pa drago.
Odgovori
-2
0 2
inside1
11. 03. 2026 08.12
Dejansko se je pokazal zelo nečloveškega, tam prisoten na porodu v bistvu z črnimi mislimi, in gre potem naredit sceno tam. Saj očitno je pa se to morda že prej kuhalo, da hoče eno hčer, ker to se mu na dan poroda verjetno ni porodila ta ideja..... Otroci naj bodo pač pri materi, ne pa pri varuškah kot bi to bilo v njegovem primeru. Dejansko pa težko sodit, to je njuno, ne pozna se celega ozadja, on je tudi verjetno samo povedal kar njemu paše. Za tak razlog kot je rekel se pač ne gre razdirat zaroke. To mora biti še precej več. Se je pa pokazal za totalno nezrelega.
Odgovori
+0
2 2
progresivnidaveknastanovanja
11. 03. 2026 08.12
zakaj pa niso vsi skupaj v usa? Da je odšla v Slovenijo že kaže na spor, ne pa da je hotel odpeljati starejšo hčerko, to ni vzrok. Melania bi prej šla klošarit na cesto v NY kot da se vrne v Slovenijo. : )
Odgovori
+3
3 0
inside1
11. 03. 2026 08.14
verjetno je spor bil že prej, da je sploh šla rodit v slovenijo....to ni bilo iz včeraj na danes...
Odgovori
+1
1 0
mptour
11. 03. 2026 08.15
Zato, ker je preveč čez plot skakal.
Odgovori
0 0
supergigi
11. 03. 2026 08.12
Imam rad Dončiča, a tu podpiram Anamario.
Odgovori
+0
1 1
Rožica33
11. 03. 2026 08.08
In zakaj črna slika. A je kdo umrl. Zase se brigajte.
Odgovori
+3
5 2
curiousity1
11. 03. 2026 08.08
Mislim, mulo, kolikor je fenomenalen z žogo, tole je pa res idiotsko. Z njo bodi, pa se ne bo treba grebsti za skrbništvo...
Odgovori
+2
5 3
losser
11. 03. 2026 08.15
stari, luka sedi na 100mio... z njo je od 12 leta.... 15 let ista žemljica ... verjetno prva.... ni blo vprašanje če, samo kdaj je bilo vprašanje...
Odgovori
+1
1 0
Lepdan123
11. 03. 2026 08.08
Za nas nepomembne zadeve lahko komentiramo, da se bo hrana podražila pa ne.. kam gre ta naša dežela.
Odgovori
+4
4 0
Balkaniše Banditen
11. 03. 2026 08.12
....v maloro...
Odgovori
+1
1 0
Hugh_Mungus
11. 03. 2026 08.05
Nezrelo.
Odgovori
+1
7 6
pisarniški stol
11. 03. 2026 08.04
Šokantno. Da bi odpeljal dveletno deklico od mame in novorojene sestrice. Na drug konec sveta. Popolnoma nezrel človek, da ne rečem kaj hujšega. Ni važno, kaj je v ozadju, to bosta reševala drugače. Ne zna presoditi, kaj je dobro za otroke. Prav ne morem verjeti. In da noriš po porodnišnici. Poden od podna.
Odgovori
+16
19 3
Julijann
11. 03. 2026 08.04
Treningi pa tekme .... ja, res bi imel čas se ukvarjati z otrokom.
Odgovori
+13
16 3
sherlock2
11. 03. 2026 08.04
Raj za odvetniške lešinarje. Če vzame Mentoza mu bo ta na mesec spil precej njegovih težkih žuljev in napornih treningov. Če ona vzame lešinarskega Gabriela si bo ta na ta račun kupil par stanovanj v Kp nekaj v Lj nekaj na Bledu..plačal pa jih bo spet tisti, ki ima denar. Družinski zakonik tukaj ne bo igral nobene vloge, ker je v tej zadevi v igri ogromno denarja..ogromno prepucavanja in ogromno zaslužka lešinarskih odvetnikov.
Odgovori
+6
9 3
inside1
11. 03. 2026 08.03
Malo smešno če je tole razlog. To se je moralo že prej kaj kuhat. Če sta pametna naj se pobotata. Saj skrbništvo bo dobil, samo bo moral iz amerike v slo prileteti. tam jih ne bo imel, čeprav sedaj še ne hodijo v šolo. Tukaj pa je z tem showom s policijo in bolnico res izpadel neodrasel in otročji.
Odgovori
+6
9 3
trac
11. 03. 2026 08.02
To pa je razlog za nesoglasje????
Odgovori
+1
3 2
Buča hokaido
11. 03. 2026 08.06
Kakšen razlog pa mora še biti, če hoče mami vzeti otroka?
Odgovori
-3
2 5
wsharky
11. 03. 2026 08.02
sam si je kriv, kaj pa se spogleduje z neko breskvico
Odgovori
+3
7 4
Buča hokaido
11. 03. 2026 08.00
Mu boste še vedno ploskali? Zaradi metanja na koš? Kaj je v življenju pomembno? Torej, on bi sestrici ločil, ena tam, druga tukaj? Kdo bi skrbel za Gabrielo v Ameriki? Četa varušk? On gotovo ne, ker ni nič doma, njegova "ta nova" pa še manj. Anamarija, bori se do konca.
Odgovori
+18
23 5
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
zadovoljna
Portal
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Bi prepoznali znanega Slovenca?
Bi prepoznali znanega Slovenca?
vizita
Portal
Preprosti koraki do zdrave prebave: rutina, ki deluje vsak dan
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
cekin
Portal
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564