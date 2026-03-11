Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

"Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ameriško športno televizijsko mrežo ESPN povedal slovenski košarkar Luka Dončić. Dejal je, da je naredil vse, kar je lahko, da bi bili dekleti tudi med košarkarsko sezono z njim v ZDA, a da to ni bilo mogoče. "Zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev in prekinil zaroko," je potrdil ugibanja o razhodu s svojo, zdaj nekdanjo, zaročenko Anamario Goltes. Zgodba naj bi bila, kot poroča portal TMZ, precej bolj zapletena. Decembra lani, ko je Dončić zaradi rojstva svoje druge hčere Olivie odpotoval v Slovenijo, naj bi izrazil željo, da bi starejšo deklico Gabrielo ob vrnitvi v ZDA vzel s seboj. Temu naj bi sledil spor s takratno zaročenko, zaradi katerega naj bi Goltesova poklicala celo policijo, so za ESPN povedali viri, ki naj bi bili seznanjeni s situacijo.

Luka Dončić FOTO: Instagram

Kot piše portal, ki je pridobil policijsko poročilo, naj bi se policisti 6. decembra zglasili v porodnišnici v Kranju, da bi zaslišali Goltesovo, Dončića pa naj bi zaslišali na njegovem domu. V poročilu naj bi bilo sicer zapisano, da policisti niso zaznali nobenih elementov kaznivega dejanja ali prekrška, ki bi ga zagrešil Dončić. Košarkar je še istega dne odletel nazaj v ZDA, kjer ga je čakala nova tekma Lakersov. Na vprašanja novinarjev po zaključku tekme je takrat dejal: "Sploh ne vem, kako bi to opisal. Bilo je veliko. Bil sem prisoten ob rojstvu hčerke, kar mi pomeni vse. Ampak vsekakor je bilo to neke vrste vrtiljak." Po poročanju medija pa vse od takrat ni videl hčera ali njune mame.