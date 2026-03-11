Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

"Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ameriško športno televizijsko mrežo ESPN povedal slovenski košarkar Luka Dončić. Dejal je, da je naredil vse, kar je lahko, da bi bili dekleti tudi med košarkarsko sezono z njim v ZDA, a da to ni bilo mogoče.
"Zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev in prekinil zaroko," je potrdil ugibanja o razhodu s svojo, zdaj nekdanjo, zaročenko Anamario Goltes.
Zgodba naj bi bila, kot poroča portal TMZ, precej bolj zapletena. Decembra lani, ko je Dončić zaradi rojstva svoje druge hčere Olivie odpotoval v Slovenijo, naj bi izrazil željo, da bi starejšo deklico Gabrielo ob vrnitvi v ZDA vzel s seboj. Temu naj bi sledil spor s takratno zaročenko, zaradi katerega naj bi Goltesova poklicala celo policijo, so za ESPN povedali viri, ki naj bi bili seznanjeni s situacijo.
Kot piše portal, ki je pridobil policijsko poročilo, naj bi se policisti 6. decembra zglasili v porodnišnici v Kranju, da bi zaslišali Goltesovo, Dončića pa naj bi zaslišali na njegovem domu. V poročilu naj bi bilo sicer zapisano, da policisti niso zaznali nobenih elementov kaznivega dejanja ali prekrška, ki bi ga zagrešil Dončić.
Košarkar je še istega dne odletel nazaj v ZDA, kjer ga je čakala nova tekma Lakersov. Na vprašanja novinarjev po zaključku tekme je takrat dejal: "Sploh ne vem, kako bi to opisal. Bilo je veliko. Bil sem prisoten ob rojstvu hčerke, kar mi pomeni vse. Ampak vsekakor je bilo to neke vrste vrtiljak." Po poročanju medija pa vse od takrat ni videl hčera ali njune mame.
Dokumenti, ki naj bi jih uspel pridobiti TMZ, ob tem kažejo, da naj bi Anamaria Goltes v Kaliforniji vložila zahtevek za preživnino in odvetniške stroške. V dokumentu je navedeno, da se je manekenka maja lani preselila nazaj v Slovenijo in da otroka ostajata pri njej.
Čeprav naj v pridobljenem dokumentu ne bi bilo tudi odredbe o skrbništvu, pa so viri za ESPN dejali, da naj bi se starša deklet borila za skrbništvo.
ESPN še poroča, da naj bi Dončić 26. februarja na sodišču v Sloveniji vložil začasno odredbo, s katero zahteva takojšen stik z Gabrielo in Olivio, so za športni portal povedali viri, seznanjeni z razmerami. Odkar je 26. septembra odletel v Los Angeles na pripravljalni tabor Lakersov, naj bi namreč hčerki videl le dva dni.
