Dončićev rojstni dan v znamenju zmage, slavil dvakratno

Košarkarski as Luka Dončić je danes dopolnil 26 let. A to ni edini razlog za slavje in veselje, košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA na domačem parketu prišli tudi do nove zmage in sicer proti ekipi Minnesota Timberwolves s 111:102. Da je Dončić v odlični formi dokazuje njegov prispevek k zmagi: 21 točk, 13 skokov in pet asistenc. Tokrat sicer ni ponovil trojnega dvojčka s prejšnje čustvene tekme proti svoji nekdanji ekipi Dallas Mavericks, je pa navdušil gledalce z izjemno trojko v zadnji stotinki, ki je dvignila občinstvo na noge.