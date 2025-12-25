Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca

Novica, da je bil Luka Dončić nominiran za najbolj seksi Slovenca, je pripotovala vse do Amerike. Zanjo pa kljub nominaciji ni vedel naš košarkarski as. Z informacijo ga je med intervjujem presenetil voditelj Dez Moore, ki je 26-letnika vprašal, ali ve za nominacijo, in se pohvalil, da je glasoval zanj na portalu Zadovoljna.si. Ljubljančanu je ob novici postalo nerodno in priznal je, da zanjo ni vedel.
Kljub svetovni priljubljenosti pa igralcu Los Angeles Lakersov ni uspelo osvojiti laskavega naziva. Z nekaj glasovi več od košarkarskega zvezdnika je v konkurenci s Tomijem Megličem, Magnificom, Ivanom Trajkovičem, Jurijem Zrnecem in Alenom Podlesnikom slavil igralec priljubljene serije Nemirna kri Svit Stefanija.
