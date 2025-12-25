Naslovnica
Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca

Los Angeles, 25. 12. 2025 16.40 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je med intervjujem v ZDA izvedel, da je bil nominiran za najbolj seksi Slovenca. Novica ga je presenetila, voditelj pa mu je priznal, da je zanj na portalu Zadovoljna.si tudi glasoval. Kljub njegovi priljubljenosti očka dveh deklet naziva ni osvojil.

Novica, da je bil Luka Dončić nominiran za najbolj seksi Slovenca, je pripotovala vse do Amerike. Zanjo pa kljub nominaciji ni vedel naš košarkarski as. Z informacijo ga je med intervjujem presenetil voditelj Dez Moore, ki je 26-letnika vprašal, ali ve za nominacijo, in se pohvalil, da je glasoval zanj na portalu Zadovoljna.si. Ljubljančanu je ob novici postalo nerodno in priznal je, da zanjo ni vedel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub svetovni priljubljenosti pa igralcu Los Angeles Lakersov ni uspelo osvojiti laskavega naziva. Z nekaj glasovi več od košarkarskega zvezdnika je v konkurenci s Tomijem Megličem, Magnificom, Ivanom Trajkovičem, Jurijem Zrnecem in Alenom Podlesnikom slavil igralec priljubljene serije Nemirna kri Svit Stefanija.

Preberi še Najbolj seksi Slovenec je Svit Stefanija: 'Simpatično priznanje'
Luka Dončić košarka nominacija seksi slovenec zmagovalec

Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
25. 12. 2025 17.51
Niso še mene videli, v mankiniju.
Odgovori
0 0
krjola
25. 12. 2025 17.43
nej se te smotane babure, ki so ga tega Dnocica nominirale nmehajo sprenevedat in priznajo da so jim seksi njegovi miljoni in ne on kot oseba, ker če smo čisti iskeni tip ni ne lep, ne simpatičen...
Odgovori
+1
1 0
krjola
25. 12. 2025 17.34
hahah...če je pa ta balkanc seksi, pol smo pa lahko čist vsi fotomodeli in missice...
Odgovori
+0
1 1
Klobasazulu
25. 12. 2025 17.19
ne mi spet serte s tem doncicem vsake 5 minut
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
