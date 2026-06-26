Dončić prispel v Rim: Pred nami so velike stvari

Luka Dončić se mudi v Rimu. Košarkar je namreč združil moči s skupino investitorjev, med katerimi je tudi nekdanji generalni direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, in kupil italijanski košarkarski klub Vanoli Cremona, ki ga bodo iz Cremone preselili v italijansko prestolnico. Tam so ga pričakali številni oboževalci, za katere si je zvezdnik lige NBA, kakor ponavadi, vzel čas, se z njimi fotografiral, pokramljal in delil podpise. "Živjo, Rim. Hvala za čudovit dan! Pred nami so velike stvari," je galeriji fotografij iz sosednje države pripisal Dončić.
Skupina vlagateljev naj bi košarkarskemu klubu že spremenila ime, po poročanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport se bo po novem imenoval Basketball Club Roma SPQR. "Vanoli ima bogato zgodovino. Mi pa smo pripravljeni, da klub v Rimu popeljemo še raven višje. Imamo odlično skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za italijansko in evropsko košarko," je v sporočilu za javnost pred tedni zapisal Dončić.
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