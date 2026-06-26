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Domača scena

Dončić prispel v Rim: Pred nami so velike stvari

Rim, 26. 06. 2026 12.01 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
Luka Dončić v Rimu

Košarkarski virtuoz Luka Dončić si je vzel čas za oboževalce v Rimu, kjer razvija svojo novo športno zgodbo. Z investitorji je prevzel klub Vanoli Cremona, ki ga nameravajo preseliti v italijansko prestolnico in z ekipo, katere novo ime naj bi bilo Basketball Club Roma SPQR, pisati zgodovino.

Luka Dončić se mudi v Rimu. Košarkar je namreč združil moči s skupino investitorjev, med katerimi je tudi nekdanji generalni direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, in kupil italijanski košarkarski klub Vanoli Cremona, ki ga bodo iz Cremone preselili v italijansko prestolnico. Tam so ga pričakali številni oboževalci, za katere si je zvezdnik lige NBA, kakor ponavadi, vzel čas, se z njimi fotografiral, pokramljal in delil podpise. "Živjo, Rim. Hvala za čudovit dan! Pred nami so velike stvari," je galeriji fotografij iz sosednje države pripisal Dončić.

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Skupina vlagateljev naj bi košarkarskemu klubu že spremenila ime, po poročanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport se bo po novem imenoval Basketball Club Roma SPQR. "Vanoli ima bogato zgodovino. Mi pa smo pripravljeni, da klub v Rimu popeljemo še raven višje. Imamo odlično skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za italijansko in evropsko košarko," je v sporočilu za javnost pred tedni zapisal Dončić.

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Luka Dončić Klub italija Vanoli Cremona košarka

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KOMENTARJI3

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medusa
26. 06. 2026 13.01
Hcerki sta na prvem mestu ,ce stejes od zadaj....
Odgovori
0 0
Nidani
26. 06. 2026 12.52
A nista hčeri prvi?
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
26. 06. 2026 12.22
Enostavno nima dovolj časa. Sponzorske obveznosti so sponzorske obveznosti.
Odgovori
+1
1 0
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