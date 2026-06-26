Dončić prispel v Rim: Pred nami so velike stvari

Luka Dončić se mudi v Rimu. Košarkar je namreč združil moči s skupino investitorjev, med katerimi je tudi nekdanji generalni direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, in kupil italijanski košarkarski klub Vanoli Cremona, ki ga bodo iz Cremone preselili v italijansko prestolnico. Tam so ga pričakali številni oboževalci, za katere si je zvezdnik lige NBA, kakor ponavadi, vzel čas, se z njimi fotografiral, pokramljal in delil podpise. "Živjo, Rim. Hvala za čudovit dan! Pred nami so velike stvari," je galeriji fotografij iz sosednje države pripisal Dončić.