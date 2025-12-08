Dončić se je na poseben način poklonil svojima hčerkicama

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je skupaj z zaročenko Anamario Goltes pred dnevi razveselil svoje druge hčerke. Po Glorii se je slavnemu paru pridružila še Olivia.

Tik pred rojstvom je Dončić "zaradi osebnih razlogov", kot so tedaj sporočili v njegovem moštvu, izpustil eno od tekem in prišel v Ljubljano. Novico o rojstvu hčerke je kasneje z razkritjem imena potrdil na družbenem omrežju Instagram.

Košarkar se je zdaj s posebno gesto poklonil obema hčerkicama. Za obračun s Philadelphio si je na košarkarski copat napisal kratici njunih imen in jima dodal srce. "Luka Dončić na prvi tekmi kot dvakratni oče zastopa obe svoji hčerki," so zapisali na profilu, ki objavlja informacije o zvezdniku.