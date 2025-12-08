Dončić se je na poseben način poklonil svojima hčerkicama

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je skupaj z zaročenko Anamario Goltes pred dnevi razveselil svoje druge hčerke. Po Glorii se je slavnemu paru pridružila še Olivia.
Tik pred rojstvom je Dončić "zaradi osebnih razlogov", kot so tedaj sporočili v njegovem moštvu, izpustil eno od tekem in prišel v Ljubljano. Novico o rojstvu hčerke je kasneje z razkritjem imena potrdil na družbenem omrežju Instagram.
Košarkar se je zdaj s posebno gesto poklonil obema hčerkicama. Za obračun s Philadelphio si je na košarkarski copat napisal kratici njunih imen in jima dodal srce. "Luka Dončić na prvi tekmi kot dvakratni oče zastopa obe svoji hčerki," so zapisali na profilu, ki objavlja informacije o zvezdniku.
Kot je priznal po zmagi, mu tokrat motivacije ni primanjkovalo. "Seveda sem bil dodatno motiviran, želel sem igrati za njiju. Da bosta videli, kaj je njun oče počel na igrišču, ko bosta odrasli," je dejal novopečeni oče dveh otrok.
Dodal je, da je bil zaradi dogajanja utrujen in psihično neprisoten. Tudi ameriške novinarje so zanimale podrobnosti drugorojenke. "Ne vem, kako bi opisal ta občutek. Veliko se je dogajalo, tam sem bil ob rojstvu svoje hčerke, kar mi pomeni vse. To je najboljša stvar na svetu. Dve hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom postal varnostnik. Šalo na stran, to je najboljši občutek na svetu in blagoslovljen sem," je o očetovstvu dejal Dončić.
Naše kamere so zvezdnika ter njegove bližnje prijatelje in družino opazili v enem od ljubljanskih lokalov, kjer so proslavili rojstvo drugorojenke. V objektiv smo ujeli tudi Dončićevega očeta in ponosnega dedka Sašo Dončića in košarkarja Eda Murića. Tam je bil tudi pevec Miro Todosovski ter Lukovi prijatelji in sorodniki.
