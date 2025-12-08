Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Dončić se je na poseben način poklonil svojima hčerkicama

Los Angeles, 08. 12. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
19

Luka Dončić se je na prvi tekmi po rojstvu drugorojenke svojima hčerkama poklonil na poseben način. Na košarkarski copat je namreč zapisal kratici njunih imen in zraven narisal srce.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je skupaj z zaročenko Anamario Goltes pred dnevi razveselil svoje druge hčerke. Po Glorii se je slavnemu paru pridružila še Olivia.

Tik pred rojstvom je Dončić "zaradi osebnih razlogov", kot so tedaj sporočili v njegovem moštvu, izpustil eno od tekem in prišel v Ljubljano. Novico o rojstvu hčerke je kasneje z razkritjem imena potrdil na družbenem omrežju Instagram.

Košarkar se je zdaj s posebno gesto poklonil obema hčerkicama. Za obračun s Philadelphio si je na košarkarski copat napisal kratici njunih imen in jima dodal srce. "Luka Dončić na prvi tekmi kot dvakratni oče zastopa obe svoji hčerki," so zapisali na profilu, ki objavlja informacije o zvezdniku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je priznal po zmagi, mu tokrat motivacije ni primanjkovalo. "Seveda sem bil dodatno motiviran, želel sem igrati za njiju. Da bosta videli, kaj je njun oče počel na igrišču, ko bosta odrasli," je dejal novopečeni oče dveh otrok.

Preberi še 'Hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

Dodal je, da je bil zaradi dogajanja utrujen in psihično neprisoten. Tudi ameriške novinarje so zanimale podrobnosti drugorojenke. "Ne vem, kako bi opisal ta občutek. Veliko se je dogajalo, tam sem bil ob rojstvu svoje hčerke, kar mi pomeni vse. To je najboljša stvar na svetu. Dve hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom postal varnostnik. Šalo na stran, to je najboljši občutek na svetu in blagoslovljen sem," je o očetovstvu dejal Dončić.

Preberi še Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici

Naše kamere so zvezdnika ter njegove bližnje prijatelje in družino opazili v enem od ljubljanskih lokalov, kjer so proslavili rojstvo drugorojenke. V objektiv smo ujeli tudi Dončićevega očeta in ponosnega dedka Sašo Dončića in košarkarja Eda Murića. Tam je bil tudi pevec Miro Todosovski ter Lukovi prijatelji in sorodniki.

luka dončić anamaria goltes olivia gloria
Naslednji članek

Magnifico je prvi sedel na vroči stol oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem

SORODNI ČLANKI

'Hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

Saša Matić pel na zabavi Luke Dončića ob rojstvu druge hčerke

Olivia! Luka potrdil veselo novico

Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici

Dončić odpotoval v Slovenijo?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
08. 12. 2025 11.46
+1
POKLONIL je tako čudna beseda. Mene to bolj spominja na ... ko se poklonimo pokojnemu, kar je vse naredil ... Mislim, da bi lahko novinar izbral malo boljšo besedo.
ODGOVORI
1 0
rogla
08. 12. 2025 11.45
Brez Dončić tukaj ne gre! A res ni pomembnejših novic?
ODGOVORI
0 0
kladivo
08. 12. 2025 11.33
+1
Jaz tudi imam dve hcerki in zakaj se bi moral zdaj doncic zarad tega sekirat no jaz in in pes sma moska😁
ODGOVORI
1 0
borkov64
08. 12. 2025 11.31
+1
Gabriela ne Gloria je prva hči.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
08. 12. 2025 11.24
+3
Dončić se je danes že pokakal. Toliko da ste seznanjeni o vsem kar počne
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
08. 12. 2025 11.18
+2
Sem gledal tekmo. Iz Balkana kjer je bil na zabavi je priletel v USA in tudi ce je dihal na skrge trojni dvojcek poleg tega da je razigraval soigralce in odlicno skakal. To zmorejo samo najvecji.
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
08. 12. 2025 11.09
-3
malo je trpek občutek ko nimaš sina. tudi v drugo ni ratalo. jejhata.
ODGOVORI
1 4
Magic-G-spot
08. 12. 2025 11.16
+1
Verjetno je nonstop zmatran pa je zenska na njem. Bo moral malo polozaj menjat. pa bo tudi Doncic jr.
ODGOVORI
1 0
Panter 63
08. 12. 2025 10.56
+4
Trenutno 3. članek o njemu na naslovnici. Včerajšnja zmaga Prevca pa je bila top novica na 10. mestu. In to nekaj bežnega, malega napisano. In po tem se sprašujemo za kaj nas ostali ne spoštujemo. Če se sami ne nas drugi tudi ne bojo.
ODGOVORI
6 2
M_teoretik
08. 12. 2025 11.10
-3
Pa da s TI dva pira "skuru" bi lahko tud omenil, pod ostalimi športi!?
ODGOVORI
0 3
PuntaChristo
08. 12. 2025 11.44
Verjetno KZS več donira na poptv, kot SZS ... me zanimajo delovne naloge in dolžnosti direktorja ...
ODGOVORI
0 0
victini
08. 12. 2025 10.53
+1
Sin bo ba guliver
ODGOVORI
1 0
Varnostnik na obali
08. 12. 2025 11.02
+2
Sin bo Aleksandar Zoran
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
08. 12. 2025 11.06
+2
Ja, ampak za vsak slučaj bo morov škornje obut.
ODGOVORI
2 0
08. 12. 2025 10.51
+3
Gabriela in ne Gloria
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 10.51
-3
Ata leta.
ODGOVORI
0 3
wsharky
08. 12. 2025 10.47
+4
Neverjeten je ta naš Luka, kapo dol
ODGOVORI
8 4
jedupančpil
08. 12. 2025 10.47
+0
kva ste dojaja s temu doncicem
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385