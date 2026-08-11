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Domača scena

Dončić sredi sodne sage z nekdanjo zaročenko čas preživlja s hčerkama

Ljubljana, 11. 08. 2026 10.17 pred 23 urami 2 min branja 88

Avtor:
E.K.
Luka Dončić s hčerko Gabrielo

V času sodnega spora z nekdanjo partnerico Anamario Goltes slovenski košarkarski as Luka Dončić prosti čas posveča svoji prvorojenki Gabrieli in osemmesečni Olivii, s katerima ustvarja nepozabne družinske trenutke.

Luka Dončić, ki si je letošnje poletje rezerviral za svoji hčerki, z njima ustvarja številne nepozabne spomine. Košarkar je na družbeno omrežje delil dve prikupni fotografiji svoje prvorojenke Gabriele, ki se mu je pridružila med vadbo v telovadnici, skupaj pa sta se odpravila tudi v ljubljanski živalski vrt. Tam je mladi očka dvoletnico med drugim razveselil z velikim balonom v obliki pikapolonice.

Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki, njuna sodna saga pa je pred dnevi dobila novo poglavje. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi zdaj po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.

Preberi še Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

O njunem primeru bo tako predvidoma odločalo slovensko sodišče, kamor je Dončić zahtevo vložil že februarja. Ob tem naj bi ves čas kril vse stroške za osemmesečno Olivio in njeno starejšo sestrico.

Luka Dončić spor sodišče hčerki otroci Anamaria Goltes košarka

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KOMENTARJI88

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zalchi
11. 08. 2026 20.37
Pa a lahko Luka v miru poje pasulj, ne da bi mu paparaci v krožnik gledal?
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
11. 08. 2026 21.04
Luka je sam svoj paparac. On medijem plačuje, da objavljajo o njem, ker želi reklamo. Tip je narcis.
Odgovori
+2
2 0
ZIPPO
11. 08. 2026 20.19
Razhod družine zaradi druge kikle.Ni uredu to.
Odgovori
-1
1 2
Xmmx
11. 08. 2026 20.38
Ja ti zgoljavi sovencelj z ocalci to ne mores razumet..prvo si brez dnarja in kot 2 zgledas kot da te je povozil cas..in potem pametujes o cloveku staremu 27 let ,z miljoni ,ki lahko nategne vsako kero hoce medtem ko ima doma eno zoprno odsluzeno sponzoruso s katero je ze celo vecnost..res nerazumljivo z njegove strani..da ne govorimo da otroci ne trpijo nic ce gresta dva normalno narazen..cisto nic..sploh toliko mejhni..
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+0
1 1
jezenslovenec
11. 08. 2026 19.47
Vsi tukaj, ki pišete proti Luku, ste mu samo fovš, ker si je on nekaj ustvaril v življenju, vi pa nič. In to vas najbolj boli.
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+0
4 4
Spining
11. 08. 2026 18.40
Si jo varal? Si! Logično da te noče več. Isti kot foter si
Odgovori
+3
7 4
Xmmx
11. 08. 2026 20.00
Kaj ima varanje veze z stiki z otroci..nobene..zato bodi tiho..in normalno da se vara sponzoritsne ko..si..90% jim je to jasno ..sam zej nasi km..ici zgleda da ne
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+2
2 0
Senzor
11. 08. 2026 18.29
Ni vsak zrel za družinsko življenje. Z dogovorom se da vsak spor rešit v korist obeh strani.
Odgovori
+7
7 0
Xmmx
11. 08. 2026 18.42
Samo smesni racunalnicarji z ovalci,kot ti npr, bi ob miljonih pri 27 letih,ko se mu pod kolena mecejo vse najboljse ,imel se zmeraj to kme..co..res neverjetno..in kot 2...ce ni zrel za druzinsko zivljenje ali to pomeni da ni dober oce..
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-5
0 5
kekyooo
11. 08. 2026 19.48
misliš z denarjem
Odgovori
0 0
Zalchi
11. 08. 2026 20.40
Xmmx, a.to svoje sanje opisuješ?
Odgovori
0 0
Senzor
11. 08. 2026 18.10
Ni vsak zrel za družinsko življenje. Posebno pri športnikih je potrebno več truda in napora. Za vzor je lahko družina hokejista Kopitarja, če je volja je uspeh zagotovljen.
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+8
8 0
Morgoth
11. 08. 2026 18.57
Kopitar je čisto nasprotje Dončiču, v pozitivnem pomenu seveda. Zrel, odgovoren in SKROMEN. Kljub bogastvu se ne nosi, nima 2794784 avtomobilov ter 3794738 hiš in ne razkazuje svojih otrok in privatnega življenja. Kopitarju lahko rečem samo, vsa čast!
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+6
7 1
ZIPPO
11. 08. 2026 20.20
Da res je!
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+2
2 0
The T3chnics
11. 08. 2026 18.01
Goltesovi bi radi goltali Dončićev denar oz miljone. Ženska naj se prvo spravi v službo potem pa se naj na podlagi njenega zaslužka določi koliko naj Luka plačuje njej.
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-5
2 7
Xmmx
11. 08. 2026 17.39
Nekaj sem opazil pri tej sagi..vidim nestrpnost do doncica s strani moskih??zakaj?..goltesova sponzorirana k..s je bila ena slovenska vez ,da so si lahko slovencki zdravili manjvrednostni kompleks preko doncica..sedaj te slo vezi ni vec..ne mame ne ane..samo se s..ki fotr..in to vam gre blazno v nos..vbistvu se pocutite kot,da ste ga zgubili..da je prestopil v srbijo..ker druge razlage ni ,da zagovarjate to sponzorirano k..os ,ki mu za povrh vsega se preprecuje stike oz odpelje otroke stran od njega cez ocean???!!!..in vi b..ki zakompleksani to zagovarjate
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-6
3 9
The T3chnics
11. 08. 2026 17.37
Haha..... a denar bi rada imela 😂 V službo se naj spravi. Takšen bi moral biti zakon. Najprej se naj zaposli in na podlegi tega koliko bo ona zaslužila izračunajo vsoto, ki jo mora Luka plačevati.
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-4
2 6
mayda2
11. 08. 2026 17.13
Deja vu ... tudi njegova starša sta se svoje dni fejst borila za skrbništvo sina. Takoj ko sta zavohala denar.
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+6
8 2
anko46
11. 08. 2026 16.51
To objavo mu je stari zrihtal? S tem naj bi se nam zasmilil in bi mi vsi spremenili mnenje? Kot košarkar je odličen, pa če tudi mu malo zamerim ne igranje za repko, saj je čas za po srbiji in žurkah našel. Kot oče pa mislim, da ni dorasel.
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+5
10 5
Amor Fati
11. 08. 2026 17.06
Sej lahko vidiš kako pogosto imajo z njim pogovore v 'športu' 🤣
Odgovori
+2
4 2
DSS
11. 08. 2026 17.16
Mama pa ni problem? Boš kmalu videla kaj se skriva za hribom.
Odgovori
+0
3 3
Xmmx
11. 08. 2026 17.34
Tebe predvsem moti njegov srpski del..nic drugega..kaj ti be..bo ves kasen oce je..neverjetno kako zdrj neki smesni janezki pametujejo kaj in kako..
Odgovori
-1
3 4
detect
11. 08. 2026 16.31
eh ,spet ta pohlep.
Odgovori
+1
4 3
Anion6anion
11. 08. 2026 16.21
Namesto da bi jih peljal v naravo jih pelje v fitnes. Bolano
Odgovori
+3
8 5
Xmmx
11. 08. 2026 17.34
On ma fitnes doma kme..ar..sej to clovek ne more verjet da zdej vsak hribovc ,ki uma 5 min casa komentira
Odgovori
+0
3 3
Deep1
11. 08. 2026 16.14
Zgleda še niso šli na čevape! 😆
Odgovori
+6
8 2
mptour
11. 08. 2026 16.10
Kakšni družinski trenutki? Isti oča. Razbil družino, zdej pa jok in stok.
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+12
16 4
DSS
11. 08. 2026 17.17
Pravilno........ne se vezat za prvo.........najprej spoznat ženske al je dobra al hudič.
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+0
3 3
Anion6anion
11. 08. 2026 16.09
Ukvarja se s hčerama in to je novica dneva? 99,9 % očkov se ved čas ukvarja z otroci, Dončić pa 5 dni na leto in to je za objavo?
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+8
12 4
dark Cat
11. 08. 2026 15.59
A je slike narocil odvetnik al sodisce
Odgovori
+9
12 3
nikagaja
11. 08. 2026 15.54
34 milijonov? je zanosila samo zato, da ji celo zivljenje ne bi bilo treba delati?! zame je to podlo.
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-11
3 14
jj84
11. 08. 2026 15.52
Goltesovi polovico imetja za polovično skrbništvo. Nič stikov, nič denarja... easy
Odgovori
-4
3 7
jj84
11. 08. 2026 15.48
Če hoče Goltesova polovico denarja... Naj bo tudi tolk fer, da Luki omogoči polovično skrbništvo, ker si fant k temu močno prizadeva. Če bo pa želela denar in otroke zase, pa se je pa potrebno zamisliti... Ta sistem, ki "je otrokom prijazen v Sloveniji" najbolj pride prav "pokvarjenim" mamam.
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+3
7 4
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