Dončić sredi sodne sage z nekdanjo zaročenko čas preživlja s hčerkama

Luka Dončić , ki si je letošnje poletje rezerviral za svoji hčerki, z njima ustvarja številne nepozabne spomine. Košarkar je na družbeno omrežje delil dve prikupni fotografiji svoje prvorojenke Gabriele , ki se mu je pridružila med vadbo v telovadnici, skupaj pa sta se odpravila tudi v ljubljanski živalski vrt. Tam je mladi očka dvoletnico med drugim razveselil z velikim balonom v obliki pikapolonice.

Dončić in mati njegovih otrok Anamaria Goltes sta že dlje časa v sporu glede preživnine za hčerki, njuna sodna saga pa je pred dnevi dobila novo poglavje. Potem ko je manekenka umaknila svojo zahtevo, ki jo je sprva vložila na losangeleškem sodišču, saj naj bi si želela doseči skupni dogovor v dobrobit njunih otrok, naj bi zdaj po poročanju TMZ-ja v Sloveniji vložila nov zahtevek. V njem naj bi od nekdanjega partnerja zahtevala dobrih 34 milijonov evrov, za hčerki pa dobrih 8 milijonov evrov. Prav tako naj bi želela zmanjšati število dni, ki jih slavni očka preživi s svojima dvema dekletoma, in sicer z dveh dni na teden na zgolj enega.