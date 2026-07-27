Dončić tudi med poletjem ostaja v vrhunski formi

Luka Dončić si popolnega odklopa ne more privoščiti niti poleti. Košarkar svojo vrhunsko formo med drugim ohranja s telovadbo v javnem fitnesu, kjer pridno krepi svojo fizično pripravljenost. 27-letnik je letošnjo sezono v ligi NBA zaradi poškodbe stegenske mišice sklenil predčasno, a je prav z vztrajnostjo, disciplino in trdim delom poškodbo že uspešno saniral in je tako že pripravljen na nove izzive.
Poleg številnih treningov pa Dončić poletne dni izjemno pogosto preživlja tudi na zelenicah golf igrišča, kjer je v turbulentnem obdobju svojega življenja našel svoj mir. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je prejšnji mesec povedal uspešen športnik.
Zvezdnik Los Angeles Lakersov, ki letos zaradi boja za skrbništvo nad hčerkama in želje, da bi z njima preživel več časa, ne bo igral za slovensko reprezentanco, po razhodu s svojo nekdanjo zaročenko Anamario Goltes na družbenih omrežjih pogosteje deli utrinke iz zasebnega življenja. Pri tem pa dosledno skrbi, da identiteta dvoletne Gabriele in nekajmesečne Olivie ostaja zaščitena.
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