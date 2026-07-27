Dončić tudi med poletjem ostaja v vrhunski formi

Luka Dončić si popolnega odklopa ne more privoščiti niti poleti. Košarkar svojo vrhunsko formo med drugim ohranja s telovadbo v javnem fitnesu, kjer pridno krepi svojo fizično pripravljenost. 27-letnik je letošnjo sezono v ligi NBA zaradi poškodbe stegenske mišice sklenil predčasno, a je prav z vztrajnostjo, disciplino in trdim delom poškodbo že uspešno saniral in je tako že pripravljen na nove izzive.

Luka Dončić FOTO: Luka Dončić - Instagram

Poleg številnih treningov pa Dončić poletne dni izjemno pogosto preživlja tudi na zelenicah golf igrišča, kjer je v turbulentnem obdobju svojega življenja našel svoj mir. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je prejšnji mesec povedal uspešen športnik.