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Domača scena

Dončić tudi med poletjem ostaja v vrhunski formi

Ljubljana, 27. 07. 2026 12.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Slovenski zvezdnik Luka Dončić kljub poletnemu premoru ne počiva. Po uspešno sanirani poškodbi stegenske mišice se intenzivno posveča telesni pripravi in krepitvi forme, s čimer se aktivno pripravlja na prihajajoče košarkarske izzive v novi sezoni.

Luka Dončić si popolnega odklopa ne more privoščiti niti poleti. Košarkar svojo vrhunsko formo med drugim ohranja s telovadbo v javnem fitnesu, kjer pridno krepi svojo fizično pripravljenost. 27-letnik je letošnjo sezono v ligi NBA zaradi poškodbe stegenske mišice sklenil predčasno, a je prav z vztrajnostjo, disciplino in trdim delom poškodbo že uspešno saniral in je tako že pripravljen na nove izzive.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Luka Dončić - Instagram

Poleg številnih treningov pa Dončić poletne dni izjemno pogosto preživlja tudi na zelenicah golf igrišča, kjer je v turbulentnem obdobju svojega življenja našel svoj mir. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je prejšnji mesec povedal uspešen športnik.

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Zvezdnik Los Angeles Lakersov, ki letos zaradi boja za skrbništvo nad hčerkama in želje, da bi z njima preživel več časa, ne bo igral za slovensko reprezentanco, po razhodu s svojo nekdanjo zaročenko Anamario Goltes na družbenih omrežjih pogosteje deli utrinke iz zasebnega življenja. Pri tem pa dosledno skrbi, da identiteta dvoletne Gabriele in nekajmesečne Olivie ostaja zaščitena.

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