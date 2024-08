Dončić v ritmih uspešnice Miki, Milane pokazal nogometne spretnosti

Da ni spreten le z rokami, temveč tudi z nogami, je slovenski as v košarki dokazal v novem oglasu, ki ga je za svoje športne copate posnel v sodelovanju z znano znamko športnih oblačil. Luka Dončić je v kratkem videu nekaj časa košarkarsko žogo žongliral kar z nogami, preden jo je prijel v roke in jo skozi sprednji okni mimo vozečega avtomobila vrgel v lutko. Vse to, medtem ko se v ozadju predvaja poskočna balkanska uspešnica Miki, Milane .

Spomnimo, oglas v podobnem slogu je športnik s sledilci na spletu delil že pretekli mesec. Takrat se je na košarkarsko igrišče pripeljal v hitrem avtomobilu, med tem pa poslušal balkansko uspešnico. Dončić je svetu predstavil najnovejši model slavnih športnih copatov, za katere je dejal, da jih je navdihnila prav njegova ljubezen do avtomobilov. Dejstvo, da je v oglasu (znova) uporabil pesem Miki, Milane, ne preseneča. Čeprav že več let igra čez lužo, so njegovi oboževalci in soigralci že dobro seznanjeni z njegovim glasbenim okusom, ki ga tudi daleč od doma spominja na Slovenijo in Balkan.