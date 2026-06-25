Dončić v turbulentnem obdobju življenja mir našel v igranju golfa

Luka Dončić bo to poletje preživel v Sloveniji, kjer bo čas namenil predvsem hčerkama. Zaradi trenutne družinske situacije se je namreč odločil, da letos ne bo nastopal za slovensko reprezentanco, a si vroče poletne dni kljub temu krajša s športnimi aktivnostmi. Košarkar je na družbenem omrežju delil fotografiji z golf igrišča pri Bledu, kjer kljub napornim dnevom uživa v športu na zelenici.

Ljubljančan se je športa s palico dotaknil že pred dnevi, ko je pred dvorano Stožice dokončno potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo in dodal, da sta hčerki največji razlog za to odločitev. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je minuli konec tedna povedal 27-letnik, ki se trenutno s svojo nekdanjo partnerico Anamario Goltes bori za skrbništvo nad svojima otrokoma.

Člana moštva Los Angeles Lakers, ki je moral letošnjo končnico lige NBA predčasno zapustiti zaradi poškodbe, ki je, kot je zaupal pred dnevi, zdaj pozdravljena, čaka nezavidljivo obdobje. Z materjo svojih dveh hčera naj bi se sredi avgusta srečala na sodišču, družinske zadeve pa bosta reševala tako v Los Angelesu kot v rodni deželi. 27-letnika bo čez lužo zastopala znana odvetnica slavnih Laura Wasser, v imenu leto starejše manekenke pa naj bi preživnino v mestu angelov zahteval odvetnik Evan Itzkowitz.