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Domača scena

Dončić v turbulentnem obdobju življenja mir našel v igranju golfa

Bled, 25. 06. 2026 10.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Luka Dončić

Luka Dončić to poletje preživlja v domačem okolju, kjer svoj čas namenja predvsem hčerkama. Kljub odpovedi nastopov za slovensko reprezentanco in sodnemu postopku glede skrbništva mir najde na golf igrišču.

Luka Dončić bo to poletje preživel v Sloveniji, kjer bo čas namenil predvsem hčerkama. Zaradi trenutne družinske situacije se je namreč odločil, da letos ne bo nastopal za slovensko reprezentanco, a si vroče poletne dni kljub temu krajša s športnimi aktivnostmi. Košarkar je na družbenem omrežju delil fotografiji z golf igrišča pri Bledu, kjer kljub napornim dnevom uživa v športu na zelenici.

Ljubljančan se je športa s palico dotaknil že pred dnevi, ko je pred dvorano Stožice dokončno potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo in dodal, da sta hčerki največji razlog za to odločitev. "Seveda z veseljem igram golf. Ni lepšega, kot biti kake štiri ure v naravi. Se pa odločim tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, in igram ter uživam osem ur. To je nekaj najlepšega," je minuli konec tedna povedal 27-letnik, ki se trenutno s svojo nekdanjo partnerico Anamario Goltes bori za skrbništvo nad svojima otrokoma.

Člana moštva Los Angeles Lakers, ki je moral letošnjo končnico lige NBA predčasno zapustiti zaradi poškodbe, ki je, kot je zaupal pred dnevi, zdaj pozdravljena, čaka nezavidljivo obdobje. Z materjo svojih dveh hčera naj bi se sredi avgusta srečala na sodišču, družinske zadeve pa bosta reševala tako v Los Angelesu kot v rodni deželi. 27-letnika bo čez lužo zastopala znana odvetnica slavnih Laura Wasser, v imenu leto starejše manekenke pa naj bi preživnino v mestu angelov zahteval odvetnik Evan Itzkowitz.

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