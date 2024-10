Dončića na prvi tekmi nove sezone podpirali tudi njegovi dekleti

Nova sezona, nova zmaga in njegovi zvesti navijačici. Tako bi lahko opisali četrtkov večer Luke Dončića, ki se je s svojimi Dallas Mavericksi veselil prve zmage v novi sezoni lige NBA. Na tribuni sta našemu košarkarskemu asu moč in energijo ponovno dajali njegovi dekleti, zaročenka Anamaria Goltes in hčerka Gabriela, 25-letnik pa je s svojo predstavo znova navdušil.