Dončića po podpisu pogodbe peljali na koncert skupine Backstreet Boys

Los Angeles Lakers so uspešno zaključili eno ključnih poletnih nalog, z Luko Dončićem so podaljšali pogodbo za naslednje tri sezone. Takoj po podpisu pa je ekipa za slovenskega asa pripravila posebno presenečenje. Odpeljali so ga v Las Vegas, na koncert njegove najljubše fantovske skupine Backstreet Boys. Tam so ga dodatno presenetili še nekateri ostali soigralci, ki so z njim proslavili izjemen dosežek.