Dončićeva Anamaria delila fotografije poletnih utrinkov

Ljubljana, 29. 09. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 17 minutami

Poletje se je zaključilo, med tistimi, ki so se od njega poslovili z objavo fotografskih utrinkov, pa je tudi Anamaria Goltes, zaročenka Luke Dončića. Zasavka je objavila fotografije, ki so nastale med počitnicami na morju, pokazala pa je tudi hčerko Gabrielo, ki je imela zelo aktivne dneve.

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila več fotografij, na katerih je pokazala, kako je njena družina preživela poletje. Zaročenka Luke Dončića, ki s svojimi sledilci občasno deli utrinke zasebnega življenja, je objavila tudi fotografije njune prvorojenke in z njimi navdušila oboževalce.

Na fotografijah je pokazala, da je tričlanska družina uživala na morju, kjer jih je obiskala tudi srna, Gabriela se je vozila z otroškim skirojem in se igrala s kockami, ponosna mlada mamica pa je ustvarjala v kuhinji in družino razvajala z domačimi dobrotami, z njimi pa sta bila tudi njuna kužka.

Luka in Anamaria sta se hčerke razveselila decembra 2023, novica o njenem rojstvu pa je presenetila mnoge, saj sta nosečnost uspela skrivati vse do konca. Fotografijo prvorojenke je pred dnevi delil tudi košarkar, ki sicer utrinke iz zasebnega življenja le redko objavlja.

