Dončićeva Anamaria delila nekaj utrinkov vsakdana

Med tem ko so Luka in njegovo moštvo vse bližje filanu lige NBA, pa njegova zaročenka Anamaria Goltes dneve preživlja z njuno prvorojenko Gabrielo in njihovo pasjo druščino. 26-letnica je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij njenega vsakdana, z njimi pa razkrila, da sta z malčico obiskali eno od Lukovih tekem, uživali na zelenici ob domačem bazenu in se potepali po mestu.