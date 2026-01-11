Naslovnica
Domača scena

Dončićeva dekleta uživajo na snegu

Ljubljana, 11. 01. 2026 13.18 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Dončićeva dekleta uživajo na sprehodu po snegu.

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se decembra razveselila druge hčerke, kljub temu, da naš košarkar že nadaljuje sezono s soigralci kluba Los Angeles Lakers, pa njegova dekleta uživajo v zasneženi domovini.

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, na kateri je pokazala, da s hčerkama kljubujejo mrazu v Sloveniji in uživajo na sprehodu po zasneženih ulicah. Zaročenka Luke Dončića je pred dnevi objavila video sneženja na domačem vrtu, ob njem pa dodala pesem Let It Snow, ki je lepo povzela vzdušje.

FOTO: Anamaria Goltes

Čeprav manekenka in košarkar skrbno skrivata zasebnost, pa Anamaria sledilce občasno razveseli z objavami, na katerih pokaže utrinke vsakdana, kot so posnetki domače kuhe in peke, sprehoda v naravi ali po mestu ter preživljanja časa z bodočim možem.

FOTO: Anamaria Goltes

Par se je decembra razveselil druge hčerke, ki sta jo poimenovala Olivia, le nekaj dni za tem, ko je njuna prvorojenka Gabriela dopolnila dve leti.

luka dončić anamaria goltes zaročenka hčerka sneg

Tanja Žagar: 'Življenje je čas. Pomembno je, kako ga preživimo'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
11. 01. 2026 14.05
Vemo,da je v Srbiji polno snega...
Odgovori
+2
2 0
terciar
11. 01. 2026 14.03
Dončićevi DEKLETI. Kdo piše te članke😂
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
11. 01. 2026 13.51
AMG pa v mrzlem stanovanju. 😁
Odgovori
-2
1 3
Watcherman
11. 01. 2026 13.41
Čestitke in vse dobro družini.Lp
Odgovori
+0
2 2
