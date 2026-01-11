Dončićeva dekleta uživajo na snegu

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, na kateri je pokazala, da s hčerkama kljubujejo mrazu v Sloveniji in uživajo na sprehodu po zasneženih ulicah. Zaročenka Luke Dončića je pred dnevi objavila video sneženja na domačem vrtu, ob njem pa dodala pesem Let It Snow, ki je lepo povzela vzdušje.
Čeprav manekenka in košarkar skrbno skrivata zasebnost, pa Anamaria sledilce občasno razveseli z objavami, na katerih pokaže utrinke vsakdana, kot so posnetki domače kuhe in peke, sprehoda v naravi ali po mestu ter preživljanja časa z bodočim možem.
Par se je decembra razveselil druge hčerke, ki sta jo poimenovala Olivia, le nekaj dni za tem, ko je njuna prvorojenka Gabriela dopolnila dve leti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.