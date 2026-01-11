Dončićeva dekleta uživajo na snegu

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, na kateri je pokazala, da s hčerkama kljubujejo mrazu v Sloveniji in uživajo na sprehodu po zasneženih ulicah. Zaročenka Luke Dončića je pred dnevi objavila video sneženja na domačem vrtu, ob njem pa dodala pesem Let It Snow, ki je lepo povzela vzdušje.

Anamaria se je pred dnevi razveselila sneženja. FOTO: Anamaria Goltes

Čeprav manekenka in košarkar skrbno skrivata zasebnost, pa Anamaria sledilce občasno razveseli z objavami, na katerih pokaže utrinke vsakdana, kot so posnetki domače kuhe in peke, sprehoda v naravi ali po mestu ter preživljanja časa z bodočim možem.

Dončićeva dekleta uživajo na sprehodu po snegu. FOTO: Anamaria Goltes