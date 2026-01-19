Dončićeva dekleta uživajo v naravi

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, ki je nastala med sprehodom s hčerkama Gabrielo in Olivio v vozičku, na njej pa je videti, da skupaj s kužkoma čas preživljajo v naravi. Čeprav se je Luka moral kmalu po rojstvu druge hčerke vrniti v Los Angeles, pa je Anamaria z deklicama ostala v domovini.

Dončićeva dekleta so pred kratkim razveselila snega. FOTO: Anamaria Goltes

Košarkarjeva bodoča žena je pred kratkim delila še eno fotografijo s sprehoda, na kateri se s hčerkama sprehajajo po zasneženi ulici. Dvoletna Gabriela, ki je oblečena v moder otroški smučarski kombinezon in s kapo na glavi, hodi sama, ob njej pa njena mamica v vozičku pelje dojenčico Olivio. Par se je Olivie razveselil decembra, le nekaj dni za tem, ko je njuna prvorojenka dopolnila dve leti.

Anamaria Goltes na sprehodu s hčerkama in kužkoma. FOTO: Anamaria Goltes