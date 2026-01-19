Naslovnica
Domača scena

Dončićeva dekleta uživajo v naravi

Ljubljana, 19. 01. 2026 09.56 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Anamaria Goltes na sprehodu s hčerkama in kužkoma.

Anamaria Goltes v zadnjih dneh sledilce na družbenem omrežju pogosto razveseli z utrinki iz vsakdanjega življenja. Medtem ko Luka opravlja službene obveznosti v ZDA, njegova zaročenka skrbi za hčerki in pse, skupaj pa uživajo tudi na sprehodih v naravi.

Dončićeva zaročenka Anamaria Goltes je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, ki je nastala med sprehodom s hčerkama Gabrielo in Olivio v vozičku, na njej pa je videti, da skupaj s kužkoma čas preživljajo v naravi. Čeprav se je Luka moral kmalu po rojstvu druge hčerke vrniti v Los Angeles, pa je Anamaria z deklicama ostala v domovini.

Dončićeva dekleta so pred kratkim razveselila snega.
Dončićeva dekleta so pred kratkim razveselila snega.
FOTO: Anamaria Goltes

Košarkarjeva bodoča žena je pred kratkim delila še eno fotografijo s sprehoda, na kateri se s hčerkama sprehajajo po zasneženi ulici. Dvoletna Gabriela, ki je oblečena v moder otroški smučarski kombinezon in s kapo na glavi, hodi sama, ob njej pa njena mamica v vozičku pelje dojenčico Olivio. Par se je Olivie razveselil decembra, le nekaj dni za tem, ko je njuna prvorojenka dopolnila dve leti.

Anamaria Goltes na sprehodu s hčerkama in kužkoma.
Anamaria Goltes na sprehodu s hčerkama in kužkoma.
FOTO: Anamaria Goltes

Pred dnevi je fotografijo, s katero je pokazal, kako preživlja čas, objavil tudi Luka. Nastala je na peščeni plaži, pred njim pa so vidni športni rekviziti, kot so loparji in žoga za ameriški nogomet. Naš košarkar, ki velja za enega najboljših na svetu, na fotografiji nosi črna športna oblačila in sončna očala, za njim pa se razprostira ocean ob sončnem zahodu.

bibaleze
