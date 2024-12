Dončićeva hčerka dopolnila eno leto: Hvala, da si izbrala naju

"Ko sem te prvič zagledala, je moje srce spoznalo povsem novo vrsto ljubezni, ljubezen, ki je globoka, neomejena in čista. Leto s teboj je hitro minilo in v tem, kar se zdi kot trenutek, si iz drobne novorojenčice postala živahna, radovedna mala deklica."

V nadaljevanju je zapisala: "Hvala, da si izbrala naju, da si naredila najino družino celovito in da si nama pokazala, kako lepo je lahko življenje. Ko boš odraščala, želim, da vedno veš, kako zelo te imam rada. Nikoli se ne boj biti to, kar si, sanjati velike sanje in te sanje uresničiti, ne glede na to, kako daleč te bodo odpeljale. Obljubim, da bom vedno tukaj zate, da te vodim in podpiram. Upam, da ti bom lahko predala prijaznost, moč in vrednost družine. Vedno se spomni, da kamor koli te bo življenje popeljalo, boš vedno imela dom v mojem srcu." Zapis je zaključila z besedami: "Z vso ljubeznijo na svetu, tvoja mami in tati."