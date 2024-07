Dončićeva ljubezen do glasbe, avtomobilov in košarke

25-letnik je sicer znan kot velik ljubitelj avtomobilov, tudi sam pa ima v svojih garažah kar nekaj luksuznih jeklenih konjičkov. To pa ni edina Lukova ljubezen, ki jo pozna ves svet. Čeprav že več let igra čez lužo, pa so njegovi oboževalci in soigralci že dobro seznanjeni z njegovim glasbenim okusom, ki ga tudi v Dallsu spomni na Slovenijo in Balkan. Ena njegovih najljubših pesmi je tudi uspešnica Miki, Milane, srbske pevke Vere Matović, ki pogosto zadoni iz zvočnikov arene, v kateri igra moštvo Dallas Mavericks. Luka v oglasu meče tudi na koš, ki ga zadane z velike razdalje, prav takšni meti pa veljajo za njegovo 'specialiteto'.