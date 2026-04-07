Domača scena

Dončićeva mama in babica stiskali pesti za Lakerse

Dallas, 07. 04. 2026 15.02 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Mirjam Poterbin s svojo mamo

Mama Luke Dončića, Mirjam Poterbin, in njegova babica sta si ogledali zadnjo tekmo Los Angeles Lakers, ki so zaigrali proti Dallas Mavericksom. Na parketu tokrat ni bilo slovenskega zvezdnika, ki je zaradi poškodb predčasno zaključil sicer izjemno uspešno sezono. Medtem se je že odpravil v Madrid, kjer bo deležen posebnih medicinskih tretmajev za čim hitrejše okrevanje.

Mirjam Poterbin je s svojo mamo prišla podpreti moštvo svojega sina, Luke Dončića, ki se je v nedeljo zvečer udarilo z njegovo nekdanjo ekipo, Dallas Mavericks."Z mamico na tekmi", je fotografiji iz American Airlines Centra pripisala mama slovenskega košarkarja, ki ga tokrat na igrišču ni bilo, v njegovi odsotnosti pa kljub izjemni predstavi LeBrona Jamesa Jezernikom ni uspelo premagati svojih nasprotnikov.

Dončić je namreč kljub izjemnim predstavam zaradi poškodbe predčasno zaključil letošnjo sezono. 27-letnik, ki se trenutno z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes bori za skrbništvo svojih dveh hčera, se namreč trenutno mudi v Španiji, kjer bo deležen posebnih medicinskih tretmajev.

V želji, da bi zmanjšal predviden čas okrevanja in hitreje zacelil poškodovane zadnje stegenske mišice, je odpotoval v Madrid, kjer so ga takoj ob prihodu pričakali nadobudni navijači, nekaterim od njih pa se je uspelo z njim tudi fotografirati in ga pozdraviti.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Janez23
07. 04. 2026 15.40
Res, da se danes nekaj vbrizga in ni več gub na obrazu, ampak zgledata odlično in vse najboljše Mirjam, ki ravno danes praznuje 25, joj sem mal zamešal številke, vse najboljše za 52 let.
