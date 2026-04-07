Dončićeva mama in babica stiskali pesti za Lakerse

Mirjam Poterbin je s svojo mamo prišla podpreti moštvo svojega sina, Luke Dončića, ki se je v nedeljo zvečer udarilo z njegovo nekdanjo ekipo, Dallas Mavericks."Z mamico na tekmi", je fotografiji iz American Airlines Centra pripisala mama slovenskega košarkarja, ki ga tokrat na igrišču ni bilo, v njegovi odsotnosti pa kljub izjemni predstavi LeBrona Jamesa Jezernikom ni uspelo premagati svojih nasprotnikov.
Dončić je namreč kljub izjemnim predstavam zaradi poškodbe predčasno zaključil letošnjo sezono. 27-letnik, ki se trenutno z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes bori za skrbništvo svojih dveh hčera, se namreč trenutno mudi v Španiji, kjer bo deležen posebnih medicinskih tretmajev.
V želji, da bi zmanjšal predviden čas okrevanja in hitreje zacelil poškodovane zadnje stegenske mišice, je odpotoval v Madrid, kjer so ga takoj ob prihodu pričakali nadobudni navijači, nekaterim od njih pa se je uspelo z njim tudi fotografirati in ga pozdraviti.
