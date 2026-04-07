Dončićeva mama in babica stiskali pesti za Lakerse

Žena je opazovala moža pri jedi in ga vprašala: "Kako ti je kaj všeč moje kosilo?" Mož je samo pokimal z glavo in jedel naprej, žena pa je dejala: "Moja mama pravi, da obe jedi, ki jih znam pripraviti, jagodni kolač in morsko solato, pripravim res zelo okusno!" Mož je nenadoma dvignil pogled od krožnika in vprašal: "In kaj od tega zdaj jem?"