Dončićeva prvorojenka dopolnila dve leti: Rad te imam, zelo te pogrešam

01. 12. 2025

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Najmlajša članica družine Dončić, Gabriela, je praznovala svoj drugi rojstni dan. S čustvenimi objavami sta se ji poklonila ponosna starša, ki sta svojim sledilcem ponudila tudi majhen vpogled v njihovo, sicer skrbno varovano zasebno življenje. Slavljenka je bila na rojstni dan obdana z najbližjimi, torto in rožnatimi baloni, kmalu pa bo prejela najlepše darilo, družina uspešnega košarkarja se bo namreč zelo kmalu povečala.

Gabriela Dončić je dopolnila drugi rojstni dan. Prvorojenka Luke Dončića in Anamarie Goltes je minuli vikend upihnila dve svečki, njen rojstni dan pa sta z objavami na družbenih omrežjih obeležila tudi njena starša. "Vse najboljše ob rojstnem dnevu, moja mala princeska! V moje življenje prinašaš največ veselja! Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu vidim," je pripisal košarkarski as kolažu prikupnih fotografij.

"Vse najboljše, moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet," pa je fotografiji slavljenke pripisala ponosna mamica, ki bo svoji hčerki kmalu podarila najlepše darilo, rojstvo bratca ali sestrice.

Preberi še Dončić na parketu mislil na hčerko, Anamaria že pripravljena za v porodnišnico

Visoko noseča Anamaria, ki je že pripravljena na rojstvo drugorojenca, je v Instagram zgodbi delila tudi fotografije z rojstnodnevne zabave. Notranjost hiše so okrasili z rožnatimi baloni in se posladkali s čokoladno torto.

26-letni košarkar Los Angeles Lakersov ima sicer za seboj uspešno noč, s svojim moštvom je znova slavil v ligi NBA. S skupnimi močmi in Ljubljančanovo izjemno predstavo so New Orleans Pelicanse premagali s 133:121.

