Urška Klakočar Zupančič: Dragi Bor Zuljan, težko leto je za nama

"Dragi Bor Zuljan, težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz. Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, če bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti. Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje. Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje," je priznala.

Političarka in kitarist zasedbe Šank Rock sta svojo zvezo javno potrdila lanskega maja, ko sta se skupaj udeležila tudi proslave ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v ljubljanskih Stožicah. "Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani. Vedel si, da mi je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno. Neprestane intrige, žaljenje in tudi "kaznovanje" za neposlušnost. To je cena, ki jo je v politiki treba plačati za načelnost," se je 48-letnica svojemu osem let starejšemu izbrancu še zahvalila in dodala: "Pa si kljub temu razumel, da sem nekatere stvari morala storiti, ker sem si želela boljše prihodnosti. Z vedenjem, da bom na koncu odšla iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala. Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si. Ti si najlepša stvar, ki se mi je zgodila v tem obdobju mojega življenja."