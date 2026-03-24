Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Domača scena

Urška Klakočar Zupančič: Dragi Bor Zuljan, težko leto je za nama

Ljubljana, 24. 03. 2026 11.34 pred 1 uro 2 min branja 72

Avtor:
E.K.
Urška Klakočar Zupančič

Po napovedi umika iz politike se je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič javno zahvalila svojemu partnerju Boru Zuljanu za podporo v izjemno zahtevnem obdobju. "Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, če bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti. Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje," je med drugim zapisala političarka in poudarila, da ji je kitarist zasedbe Šank Rock v tem težkem času ves čas stal ob strani in ji predstavljal ključno oporo.

Potem ko je aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič včeraj naznanila umik iz politike, se je danes z objavo na družbenem omrežju zahvalila svojemu partnerju, ki ji je ves čas stal ob strani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dragi Bor Zuljan, težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz. Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, če bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti. Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje. Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje," je priznala.

Političarka in kitarist zasedbe Šank Rock sta svojo zvezo javno potrdila lanskega maja, ko sta se skupaj udeležila tudi proslave ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v ljubljanskih Stožicah. "Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani. Vedel si, da mi je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno. Neprestane intrige, žaljenje in tudi "kaznovanje" za neposlušnost. To je cena, ki jo je v politiki treba plačati za načelnost," se je 48-letnica svojemu osem let starejšemu izbrancu še zahvalila in dodala: "Pa si kljub temu razumel, da sem nekatere stvari morala storiti, ker sem si želela boljše prihodnosti. Z vedenjem, da bom na koncu odšla iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala. Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si. Ti si najlepša stvar, ki se mi je zgodila v tem obdobju mojega življenja."

Preberi še Urška Klakočar Zupančič naznanila umik iz politike

Klakočar Zupančič, ki je po delnih neuradnih rezultatih v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3893 glasov, je včeraj zapisala: "Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej zunaj politike."

Urška Klakočar Zupančič volitve Bor Zuljan Šank Rock zveza

KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
24. 03. 2026 13.19
No zdaj si bosta lahko oddahnila in se posvetila drug drugemu,golobčka,gru,gru
Fossil
24. 03. 2026 13.18
A dej no dost te imamo, Hvala bogu dej že izgin iz scene!!!!
misko5lin
24. 03. 2026 13.16
Za pubertetnico je že malo v letih...
bobirj
24. 03. 2026 13.15
Pojd k vodebu jokcat, pa te bo sterapiral, smrkla nevzgojena, narcisoidna, pokvarjena, lažniva...
Smrtlevičarjem
24. 03. 2026 13.13
Skrajni čas saj parlament ni bordel !
peglezn
24. 03. 2026 13.13
to je morala deliti z nami?
sioxxos
24. 03. 2026 13.11
Spet igra žrtev, ko pa se je šopirila in konstantno žalila opozicijske poslance, se obnašala kot pubertetniška nevzgojena šmrklja, kršila poslovnik, žalila ustavnega sodnika, bila pristranska do "svojih" in ko je iz parlamenta naredila še večji cirkus, kot je že bil - takrat pa je žarela od sreče - avša, ki dejansko potrebuje pomoč in to strokovno - zdravstveno pomoč.
Eksiflajs96
24. 03. 2026 13.07
Ta tip je pa tud ko da bi maskara cev let biv no..
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
24. 03. 2026 13.06
Ljudstvo jo je izvolilo in ljudstvo jo je izločilo! Bravo!
JApajaDAja
24. 03. 2026 13.04
..in ona je tožila vodeba in dobila tožbo...:-)
Groucho Marx
24. 03. 2026 13.02
Pogrešali bomo njegove obiske v parlamentu. 🤮
supergigi
24. 03. 2026 13.00
O fuj! Naj se sooči z Borovo hčerko prešuštnica!
KMET70
24. 03. 2026 13.00
To smo mi plačevali, sedaj pa se umakni in zaradi mene počni karkoli češ, vendar za svoj denar
MiskoPol
24. 03. 2026 12.59
Kmetija!
misko5lin
24. 03. 2026 12.59
Tej vehementnici so njeni "zvesti" volivci nastavili ogledalo. No, sicer ni edina.
XYZ22
24. 03. 2026 12.59
Težko je bilo živet od davkoplačevalskega denarja, sigurno. A službo na železnici že ima?
13klu?
24. 03. 2026 12.57
Bravo Urška, le tako naprej
JaBas
24. 03. 2026 12.57
" Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje." A tisto fušanje na Radio 1 in dve milo rečeno slabo napisani pofl knjigi sta "ustvarjanje"?
devlon
24. 03. 2026 12.56
najboljsa
Žmavc
24. 03. 2026 12.55
Hitro se je bo naveličal.
JApajaDAja
24. 03. 2026 13.06
ne naveličl, zrasla mu bo čez glavo in ga uničevala...in sebe zraven....to početje ni normalno...
