'Dragi Viljem Julijan, to je najina zadnja skladba, ki sva jo pisala skupaj'

''Dragi Viljem Julijan, sonce moje zlato, to je najina zadnja skladba, ki sva jo pisala skupaj. Narekoval si mi vsak ton, saj sem ga zaradi tebe občutil ter ga zapisal na papir. Skladbo sva skupaj dokončala v nedeljo in jo naslovila 'Ko se srečava v raju'. Kmalu zatem, še isti dan, se ti je stanje zelo poslabšalo in sva te z mamico urgentno odpeljala v bolnico. Domov se nisi vrnil nikoli več. Naslednjo nedeljo si za vedno zaprl oči,'' je ob izidu pesmi na Facebooku zapisal njegov oče Gregor Bezenšek, ki ustvarja pod umetniškim imenomSoulGreg Artist.

''Danes, ko se poslavljamo od tebe, k tebi med zvezde iz vsega srca pošiljam najino zadnjo pesem. Dragi moj sin, ta trenutek se morava posloviti, a vem, da bova kmalu zopet skupaj - takrat, ko se srečava v raju.Radi te imamo neskončno in za vedno.V spotu smo ti v večen spomin in poklon prižgali 2500 svečk, ki so simbol naše brezmejne ljubezni do tebe. Tvoj očka Gregor – SoulGreg Artist, mamiNina in sestrica Ella Vita.''