Dragić na Instagramu razburil s fotografijo s Piquejem

Goran Dragić se je na enem izmed športnih dogodkov v okviru tekme NBA, ki se bo odvila v prestolnici Pariza, fotografiral z nekdanjim nogometašem Barcelone Gerardom Piquejem . Slovenski košarkarski as je fotografijo objavil na Instagramu in pričakovano prejel mešane odzive. Pique se namreč zadnje dni na spletu prepira z nekdanjo soprogo, kolumbijsko pevko Shakiro , ki je o njem napisala precej zgovorno pesem.

Spomnimo, Shakira je v novi skladbi nekdanjega soproga obtožila varanja z 22 let mlajšo izbranko, da jo je pustil z dolgovi, s taščo za sosedo in da ji je v težkih trenutkih kazal svoje najslabše lastnosti. Brez dlake na jeziku mu je svetovala, naj čas, ki ga nameni obisku fitnesa, raje nameni treniranju možganov.

Nekatere uporabnike je zmotilo dejstvo, da se je Dragić fotografiral z nogometašem, ki je pevko večkrat prevaral. "Tega pa ne bom všečkal, samo komentiral," je zapisal eden od uporabnikov. "Ne podpiram ljudi, ki zapustijo partnerja zaradi mladosti, seksa in videza," je pojasnil svojo odločitev. Podobno so razmišljali tudi nekateri drugi, ki so prisotnost Piqueja komentirali z negativnimi emotikoni.

Spet drugi so se pošalili, ali mu je Španec podaril uro znamke Casio in ali se je na dogodek pripeljal z avtomobilom znamke Twingo. Spomnimo, Shakira je nekdanjemu soprogu v skladbi očitala, da je z izborom nove partnerice zamenjal ferrarija za twingota in Rolex za Casio, na kar je športnik odgovoril s tem, da se je v službo pripeljal s twingom in sklenil sponzorstvo s Casiem.

Dragić je v zgodbi na Instagramu delil tudi kratek posnetek, na katerem je razvidno, da sta si s Špancem izmenjala nekaj besed, a tema pogovora bo najverjetneje širši javnosti ostala neznanka.