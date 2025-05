Dragićeva izbranka: Vse najboljše moškemu, ki mi je spremenil pogled na svet

Goran Dragić je dopolnil 39 let. S čustveno objavo se je slovenskemu košarkarskemu asu poklonila tudi njegova izbranka, ki pravi, da ji je spremenil pogled na svet. Uspešnemu športniku so v komentarju zapisa voščili tudi nekateri znani, med njimi tudi brazilski košarkarski trener in nekdanji profesionalni igralec Tiago Splitter , ki je zapisal: "Vse najboljše, brat!!!"

"Vse najboljše moškemu, ki mi je spremenil pogled na svet. Skoraj dve leti sva skupaj, in to, kar sva ustvarila, je veliko več kot le ljubezenska zgodba – je partnerstvo, zgrajeno na zaupanju, radovednosti, rasti in globokem spoštovanju. Od Slovenije do Brazilije in Miamija – prepotovala sva oceane, kulture in življenjska poglavja. In skozi vsak kilometer sva se učila drug od drugega – kako bolje komunicirati, kako ljubiti močneje in kako si dati prostor, ko postane težko," je zapisala Greice Murphy.

Košarkarjeva izbranka je poudarila, da ji je biti del njegovega življenja, družine in prijateljev eno najdragocenejših daril, kar jih je prejela. Ob tem je izpostavila njegovo iskrenost, ponižnost in redko sposobnost, da človeka sprejme z odprtim srcem – lastnosti, za katere pravi, da jih danes le stežka najdeš.

"Vse najboljše, ljubezen moja. Naj se ti danes in vedno izpolnijo vse želje. Na še mnogo let smeha, rasti in nepozabnih skupnih spominov. Rada te imam!" mu je zaželela.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je sicer v preteklosti svojo zasebnost skrbno skrival pred očmi javnosti, vse to pa se je nekoliko spremenilo z njegovo sedanjo zvezo. Ameriška podjetnica večkrat na družbenih omrežjih deli drobce njune romantične zveze, ki navdušujejo njune sledilce.